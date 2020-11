18 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

La noticia de que BBVA y Banc Sabadell contemplan una fusión, que se oficializó el lunes por la tarde, aterrizó el martes a las 11 de la mañana en la mesa de negociación del banco catalán con los sindicatos como un A380 en un aeródromo de ciudad pequeña y nebulosa. Con estruendo y causando desconcierto en sus integrantes. Tanto es así que los sindicatos plantean parar las conversaciones hasta después de la fusión.

El banco que preside Josep Oliu negocia desde principios de mes con su comité de empresa 1.800 salidas voluntarias, que serían prejubilaciones y bajas incentivadas. Ambas partes se han visto las caras ya tres veces, en las que han ido acercando posturas en cuanto a lo económico, aunque todavía estaban a medio camino del acuerdo.

Pero unas horas antes de la primera de las dos reuniones previstas para esta semana, la noticia del inicio de negociaciones de la fusión con BBVA, que a la práctica supondrá la absorción de la entidad catalana por parte de la que preside Carlos Torres Vila, encendió la alarma de los representantes de CCOO y UGT.

Los sindicatos del Sabadell forzaron al director general de operaciones a dar explicaciones sobre la fusión con BBVA

Por ello, según cuentan fuentes de las negociaciones a Economía Digital, los representantes de la plantilla solicitaron explicaciones formales acerca del proceso y de cómo afectaba al plan de las 1.800 bajas. De hecho, forzaron que a la reunión prevista para este martes acudiera, además de los representantes del área de recursos humanos, Miguel Montes, director general de operaciones del banco.

La reunión arrancó con las explicaciones acerca de la operación con BBVA y, de hecho, ésta la marcó de principio a fin. Las explicaciones de Montes, sin embargo, no satisficieron las expectativas de los sindicatos, pues no les dio más información que la publicada en las comunicaciones a la CNMV de este lunes: que se han iniciado conversaciones, encargado due diligence y contratado asesores.

Carlos Torres y Onur Genç, presidente y consejero delegado de BBVA. EFE

Ante la incertidumbre que genera la fusión por absorción en la plantilla y el futuro del Sabadell en general, el comité de empresa decidió pedir un periodo de reflexión para estudiar la estrategia a seguir. El banco citará a los representantes de la plantilla la semana próxima, pero desde CCOO se plantean ya frenar el acuerdo hasta después de la fusión, que se prevé que tenga recortes.

Fuentes sindicales explican que ahora no pueden mandar las prisas pues hay muchos nervios en la plantilla y tienen que tomar la decisión que consideren más adecuada. Quieren esperar a ver cómo evolucionan las negociaciones con BBVA para seguir negociando o parar.

“La reflexión tiene que hacerla la gente, tenemos que hablar con la plantilla y también con los representantes de BBVA”, relatan las citadas fuentes. Al tratarse de medidas voluntarias, temen que quizá, si se espera otro plan en 2021 ya con la integración con BBVA, este hecho puede dificultar que los empleados se apunten porque quieran ganar tiempo y lograr condiciones mejores.

Si el Sabadell se acerca a las demandas de los sindicatos, pueden desbloquear el acuerdo para las 1.800 salidas

Pese a ello, admiten que tampoco está asegurado que con BBVA, se paguen mejores indemnizaciones, por lo que van a pensar muy bien el movimiento. “También depende de cómo se mueva la dirección del Sabadell”, argumentan. Es decir, si mejoran la oferta hasta satisfacer sus demandas para acelerar el pacto, pueden terminar firmando. Nada está totalmente descartado.

En cualquier caso, no quieren firmar un acuerdo que luego no tenga acogida entre los empleados: “Si presentas un plan para 1.800 personas y se presentan 300, es un fracaso para todos”, añaden. Desde el banco no hacen comentarios sobre la negociación con los sindicatos pero esperan que las reuniones sigan su curso la próxima semana.

El error de cálculo que puede costar la negociación al Sabadell

Los planes de Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell, no contemplaban que se solapase la negociación de las 1.800 bajas con las conversaciones formales con BBVA. De hecho, ha sido un contratiempo que puede costarle el acuerdo con los sindicatos.

La intención de la entidad era cerrar primero el plan de prejubilaciones y salidas voluntarias para luego negociar con más tranquilidad la fusión. No había prisa en ese aspecto, o al menos, eso es lo que decían de puertas para fuera. Oficialmente, la entidad se veía capaz de seguir en solitario aunque podía estudiar opciones que generaran valor al accionista.

Pero el lunes todo se precipitó. El anuncio de BBVA, poco después de las 7 de la mañana hora española, de venta de la filial en los Estados Unidos, fue la chispa que generó el incendio. La bolsa premió la operación con subidas del banco de Las Tablas pero todavía más, sorprendentemente, a la entidad catalana.

Pese a la sorpresa, por el descaro de los inversores, quedaba meridianamente claro lo que el mercado señalaba: BBVA ya está a punto para comprar el Sabadell. Ante tales evidencias, la CNMV preguntó a ambas entidades y tuvieron que confesar el inicio de sus hasta ahora secretas relaciones.