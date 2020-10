Estos son los hoteles que se convierten en lugares de trabajo para sobrevivir

17 de octubre de 2020 (18:26 CET)

Los bares de copas buscaron transformarse en restaurantes y, ahora, los hoteles en lugares de trabajo.

Esta es la forma de sobrevivir que tienen estos sectores en los que la pandemia de coronavirus ha golpeado duro y les ha dejado sin opciones, al menos, hasta que exista una vacuna que frene la propagación de la Covid-19.

Una gran parte de estos establecimientos, principalmente los ubicados en áreas urbanas, se han ofrecido a empresas y trabajadores individuales como un espacio de teletrabajo, tanto en sus zonas comunes como en las habitaciones. De este modo, pueden permanecer abiertos en un momento en el que la escasez de reservas les conduce al cierre.

B&B se convierte en la pionera de esta iniciativa

Entre los pioneros en lanzar este tipo de iniciativas se encuentra la cadena francesa B&B que, según Efe, ha convertido algunas habitaciones de sus hoteles en España y Portugal en oficinas para utilizarlas en horario de 9.00 a 19.00 horas, por 19 euros.

También se han unido a esta idea el hotel Aloft Madrid Gran Vía, parte de Aloft Hotels, la marca de Marriott International, que ofrece desde mediados de septiembre puestos de trabajo habilitados en sus zonas comunes de las 9.00 hasta las 18.00 horas por 12 euros, precio que incluye, entre otros, el desayuno, acceso a conexión wifi premium y la impresión de 20 copias.



Por su parte, Meliá Hotels International, que en España tiene el 62% de los hoteles cerrados y el 74% de la plantilla en ERTE, ha anunciado que "se reinventa" con un nuevo concepto que permite al cliente hacer uso privado de la habitación durante el día, en horario de 8.00 a 20.00 horas, en varios hoteles en España, Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, con precios desde 49 euros a 109 euros, en función del destino y la marca.



Sin embargo, para Barceló Hotel Group no se trata de "nada nuevo" porque siempre se han ofrecido espacios para trabajar en los hoteles urbanos, aunque se ha empezado a demandar ahora un poco más por la pandemia de coronavirus, reconocen desde la compañía.



También NH Hotel Group ha iniciado un programa piloto en algunos países de Latam -México, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina- y Palladium Hotel Group ha transformado parte de las habitaciones y espacios comunes del hotel madrileño Only YOU Atocha en oficinas compartidas y salas de reunión, mientras que Riu Hotels & Resorts lo está valorando en su establecimiento Riu Plaza España de la capital.

Los hoteles buscan reactivarse ante la escasez de demanda

“Ante la caída tanto del turismo de ocio como el corporativo por las restricciones de movilidad, ofrecer los espacios del hotel para trabaja permite reactivarlo y tener un poco de negocio y movimiento", ha asegurado el director general de Aloft Madrid Gran Vía, Gonzalo Maggi, en una entrevista con Efe.

Aunque es "complicado sobrevivir" en las actuales circunstancias, Maggi considera que tener el hotel abierto "da confianza en el mercado y una imagen positiva hacia fuera, tanto en Madrid como en el extranjero". Actualmente, las pocas reservas que se generan se suelen hacer dentro de la misma semana o a una semana vista, con lo cual, si el hotel está cerrado, este tipo de oportunidades se perderían, ha apuntado.

Ante la caída tanto del turismo de ocio como el corporativo por las restricciones de movilidad​, ofrecer los espacios del hotel para trabaja permite reactivarlo y tener un poco de negocio y movimiento"

Maggi se percató de esta oportunidad al ver que las salas de co-working cercanas al establecimiento no habían vuelto a abrir. "Pensamos que era una buena oportunidad utilizar las zonas comunes que ya estaban preparadas para lanzar este concepto", ha agregado. Además, no descarta habilitar, más adelante, también algunas habitaciones, aunque, en este caso, se necesitaría una pequeña inversión para poder hacerlo bien.

Estos espacios ofrecen más flexibilidad que las oficinas de coworking

A diferencia de las oficinas de coworking, en la mayoría de las cuales existe un pago por adelantado para un mes, independientemente de la cantidad de veces que se vaya, su hotel ha querido "dar muchísima flexibilidad en este sentido", ha explicado el director general de Aloft Madrid Gran Vía.



Transcurrido un mes desde el lanzamiento de esta oferta hay un incremento de la demanda, pasando de uno o dos clientes en septiembre a una media diaria de entre cuatro y seis, ha agregado Maggi, quien espera que en un par de semanas se pueda conseguir ocupar los 19 puestos de trabajo que ofrece el hotel. Por el volumen actual de negocio, en el establecimiento trabaja aproximadamente el 50 % de la plantilla, mientras que la otra mitad está todavía en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).



Otros hoteles de Marrott International con una oferta similar son el Arts de Barcelona y el Sheraton La Caleta Resort & Spa en Costa Adeje (Tenerife), pero el grupo está "ya muy cerca" de anunciar un programa de este tipo a nivel corporativo.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es