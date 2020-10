Estos son los sectores que no se recuperarán sin una vacuna contra la Covid-19

17 de octubre de 2020 (17:23 CET)

Si ya existiera una vacuna contra el coronavirus, no habría que cerrar su bares o restaurantes y los hoteles podrían reabrir al 100% de su capacidad. También teatros y cines estarían abiertos con todas sus butacas disponibles y los amantes de la cultura no tendrían miedo a encontrarse a su lado a una persona con la nariz acechando por fuera de la mascarilla. Pero mientras que las farmacéuticas no den con un antídoto capaz de frenar la pandemia de Covid-19, algunos sectores están abocados a la ruina.

Sectores como el entretenimiento, el turismo, la restauración, y la hostelería tienen que enfrentarse día a día, además de a las restricciones impuestas por las autoridades, al escepticismo de los consumidores en cuanto en espacios cerrados.

El mal tiempo se acerca y las terrazas y las actividades al aire libre desaparecerán con él, y no todo el mundo ha demostrado saber respetar una regla tan básica como mantener su boca y nariz cubiertas.

El único consuelo que queda en un año perdido para estas empresas es que alguno de los laboratorios dé con un remedio que permita acercarse a un escenario parecido a la normalidad. Y, aun así, desde que se dé con la vacuna, hasta que se administre a la población, todavía puede pasar mucho tiempo.

Entretenimiento: el poco éxito de Tenet obliga a retrasar estrenos

La industria del cine es una de las principales perjudicadas. Aunque las salas intentan respetar las medidas de seguridad y la distancia social, algunos espectadores no se han privado de su derecho a comer palomitas y beber refrescos mientras disfrutan de la película. Esto les obliga a prescindir de la mascarilla, principal salvavidas contra el virus, por lo que han generado un clima de desconfianza entre el resto de los asistentes, que no dejan de estar en un lugar cerrado aunque les separen varios asientos.

También la experiencia del lanzamiento de Tenet, que obligó a otras películas a retrasar sus estrenos, ha tenido algo que ver en el desplome de la industria cinematográfica. El film dirigido por Christopher Nolan no logró alcanzar ni cinco millones de dólares en los Estados Unidos, lo que provocó que Warner Bros anunciara este mes que su largometraje Dune retrasaría su debut a 2021, igual que ocurrirá con The Batman.

Y mientras tanto, se cierran también teatros y bares de conciertos en vivo por todo el mundo. La neoyorquina calle de Broadway, cuna de obras y musicales, permanecerá con la persiana echada hasta junio de 2021. Sus escenarios llevan a oscuras desde el 12 de marzo.

Turismo: adiós a parques temáticos y cruceros

El turismo tuvo una pequeña oportunidad en verano, cuando las autoridades decidieron permitir la movilidad para salvar la economía y dejaron a un lado la pandemia. Ahora, sin apenas haberse recuperado, tienen que enfrenar la segunda ola de coronavirus.

En España, Riu ha abierto la mitad de sus hoteles, pero todavía mantiene en ERTE a 2.885 personas. Y peor es la situación del grupo Melià, que tiene el 56% de sus centros cerrados y el 74% de la plantilla sobreviviendo gracias a las ayudas del Estado. Los datos que arroja Barcelona también son preocupantes: los hoteles han perdido 850 millones durante el verano.

Las compañías de cruceros esperaban que octubre fuera el mes en el que volverían a la carga, pero el continuo aumento de casos les ha obligado a extender sus suspensiones. Especialmente en los Estados Unidos, donde la mayoría de las empresas han pospuesto para 2021 la reapertura de sus rutas tras la orden de no navegar de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, algunas firmas como la italiana Costa Cruceros se ha animado y ha vuelto a aceptar viajeros.

Las aerolíneas han ocupado estos meses portadas con sus despidos. Airbus terminará con 1.600 empleos en España y American Airlines y United Airlines han anunciado recientemente que destruirán entre las dos 32.000 puestos de trabajo. Durante el verano, la dramática situación de la aviación le llevó a operar únicamente un 36% de los vuelos en comparación con 2019.

También los parques temáticos son víctimas. Disney ha anunciado el despido de 28.000 personas por la pandemia. “Durante los últimos meses, nuestro equipo de gestión ha trabajado incansablemente para evitar tener que separar a nadie de la empresa”, justificó la compañía en declaraciones recogidas por Axios, pero finalmente no encontró la manera.

Bares y restaurantes: las terrazas desparecen con el mal tiempo, y con ellas la clientela

Bares y restaurantes fueron el primer objetivo de los españoles tras el confinamiento. Una vez libres, las terrazas de toda España se llenaron de gente, con más o menos limitaciones. Pero el panorama que se avecina ahora con la llegada del invierno y el incremento de casos positivos es desolador.

La mayoría de los países europeos han restringido la asistencia a estos establecimientos. Francia o Bélgica cerraron bares y restaurantes y Reino Unido se lo plantea. Esta medida también la ha adoptado el Govern durante los próximos quince días y , como era de esperar, ha enfadado a los hosteleros.

La patronal catalana Pimec estima que la restauración catalana dejará de ingresar 780 millones de euros por este cierre, el 71% de sus beneficios anuales. Además, en la región el 18,7% de las pymes se ha planteado cerrar definitivamente ante la crisis y, en el caso de los bares y restaurantes, el porcentaje alcanza el 25%.

En muchos de estos casos ni siquiera la vacuna será suficiente, ya que es posible que estas industrias tarden años en recuperarse y no lo hagan hasta que el virus esté totalmente bajo control.

