15 de octubre de 2020 (10:43 CET)

Se espera que 2021 sea el año en el que el mundo apruebe una vacuna que enfrente al coronavirus, pero no será hasta 2022 cuando la reciban los jóvenes. Así lo ha decidido la Organización Mundial de la Salud (OMS), que deja este grupo al final de la lista de preferencias por ser más resistente al virus y priorizando así a las personas de más alto riesgo.

Y es que, aunque por fin una de las candidatas en la carrera de la vacuna dé con un antídoto seguro y eficaz, una vez que sea autorizado tendrá que pasar por la fase de producción, un proceso que, según el organismo, llevará su tiempo, por lo que la distribución tendrá que llevarse a cabo por partes.

"Una persona joven y saludable tendrá que esperar hasta 2022 para ser vacunada"

"La gente piensa que el 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad, pero no será así. Nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitarán, así que en 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad limitada", aseguró este miércoles la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan.

Esta limitación obliga a las autoridades a establecer un orden. En primer lugar, será el personal sanitario el primero en recibir la inyección por encontrarse en la primera línea de batalla frente a la Covid-19; les seguirán las personas de la tercera edad y aquellas que son más vulnerables ante frente al virus y, finalmente los de menor edad. "Una persona joven y saludable tendrá que esperar hasta 2022 para ser vacunada", sostuvo la científica.

¿Recibirán los niños la vacuna contra el coronavirus?

Un informe publicado en junio por el Hospital Sant Joan de Déu concluyó que los niños tenían una prevalencia de anticuerpos similar a los adultos, pero más del 99% presentaron síntomas leves. No existe una gran urgencia en que reciban la vacuna contra la Covid-19 y, tal y como alertó recientemente The New York Times, las primeras vacunas no van a poder administrarse en niños.

Las investigadoras Matilde Cañelles (IFS-CSIC) y Mercedes Jiménez (CIB-CSIC) señalan en un artículo publicado en iLeon que las razones que lo explican son principalmente biológicas. “Hay que tener en cuenta que el ser humano es uno de los mamíferos que nace más ‘inmaduro’. Esto quiere decir que algunos de nuestros órganos están todavía poco desarrollados cuando nacemos”, aseveran. Y apuntan que solo cuando se alcanzan entre 10 y 12 años de edad se puede decir que el sistema inmunitario de un niño está completamente desarrollado.

​

Pfizer incluye niños de 12 años en sus ensayos

En este sentido, la farmacéutica Pfizer, una de las candidatas más avanzadas en la carrera de la vacuna, ha notificado esta semana que va a incluir niños en sus ensayos clínicos. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado a la farmacéutica estadounidense a incorporar a adolescentes de entre 12 y 16 años.

“Así podremos comprender mejor la seguridad y eficacia potenciales de la vacuna en personas de más edades y antecedentes”, justificó la compañía. Sin embargo, por el momento la OMS no se ha pronunciado sobre cuándo recibirán los más pequeños el antídoto contra la Covid-19.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es