Telefónica vuelve al 'más por más' y subirá precios en enero

27 de noviembre de 2020 (16:51 CET)

Telefónica prepara una subida de precios generalizada para los nuevos clientes que contraten tarifas convergentes (Fusión) de cara a enero de 2021. La compañía de telecomunicaciones, la primera en España por clientes y volumen de negocio, ofrecerá a cambio mejoras en el servicio.

Para esta ocasión, la compañía presidida por José María Álvarez Pallete ofrecerá, a partir del 12 de enero, fibra a una velocidad de hasta 1Gbps simétrico, de modo que todos los clientes que disfrutan de fibra de 600 Mbps pasarán a navegar hasta 1Gbps (1000 Mbps).

El cambio es significativo, porque supone casi duplicar la velocidad de navegación. Los clientes con tarifas de 100 Mbps, por su parte, verán triplicada su velocidad hasta los 300 Mbps.

La compañía indica que los nuevos clientes de fibra dispondrán estas velocidades "automáticamente", una vez firman el contrato del servicio. No obstante, los ya clientes de Telefónica con tarifas de fibra podrán disfrutar del incremento de velocidad de navegación sin que se les aplique ningún coste.

Sobre la subida de precios, no hay detalles confirmados. Desde ADSL Zone aseguran que en la tarifa mensual se observarán ligeras subidas, de entre 1 y 3 euros. El portal especializado menciona que aquellos clientes que tienen Fusión 0 pasarán a pagar 2 euros más y los que tienen alguna otra Fusión, pasarán a pagar 3 euros más al mes.

Conectividad para el 5G

Telefónica indica en su comunicado que este "camino" persigue la mejora de la conectividad el encendido del 5G de este mes de septiembre, que garantizará esta nueva tecnología al 75% de la población a final de año.

La previsión de la compañía es que esta nueva tecnología sea "una oportunidad de oro para que España lidere la Cuarta Revolución Industrial y aproveche la mano tendida de Europa en el proceso de Reconstrucción”, tal y como defendió el presidente de Telefónica.

No obstante, hay que matizar que el primer 5G de Telefónica (también el de Orange y Vodafone) no será un 5G real. Y es que hay dos tipos de tecnologías 5G: la NSA (Non Stand Alone), la que utlizarán de momento los operadores, y la SA (Stand Alone).

Lo más importante a tener en cuenta es que la SA es muy superior porque, a diferencia de la NSA, no se apoya en la red 4G, ofrece mayor velocidad de subida y descarga, tiene menor latencia (tiempo de respuesta de la red) en la conexión a internet y soporta muchos más dispositivos conectados a la vez.