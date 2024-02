El precio del aceite de oliva acelera en enero con la exigencia de Junts del IVA al 0% atascada en el Congreso

El precio del aceite de oliva encadena ya seis meses aumentando a tasas por encima del 50% interanual y en enero, después de dos meses de ralentización, volvió a acelerar, situándose en el 62,9%, frente al 54,6% con el que cerró 2023.

Si bien este avance tiene algo que ver con efecto base -en enero de 2023 entró en vigor la rebaja del 10% al 5% del IVA, lo que rebajó su precio-, en términos mensuales el precio subió el 4,5%, comparado con solo un mes antes, ahondando en los precios prohibitivos de uno de los productos clave en la cesta de la compra.

Desde enero de 2022, justo antes del inicio de la guerra en Ucrania, y hasta enero de este año el aceite ha más que duplicado su precio (112%), motivado por el conflicto, la crisis energética y la sequía que está reduciendo los tamaños de las cosechas. El Gobierno ya incluyó el ‘oro líquido’ en sus paquetes de ayudas a finales de 2022, pero las rebajas del impuesto han sido absorbidas completamente por unos precios disparados.

Una de las exigencias de Junts para permitir que saliera adelante el real decreto-ley anticrisis que el Gobierno aprobó a finales de 2023, con la prórroga del grueso de medidas, fue incluir el aceite de oliva entre los productos gravados al 0% del IVA, como es el caso de las harinas o las legumbres, entre otros. El Gobierno, en su diseño, rebajó el IVA de este producto del reducido al 10% hasta el 5%, el mismo tipo al que están sujetas las pastas.

Sin embargo, un mes después de esa votación que salió por los pelos tras intensas negociaciones de última hora (Junts optó por que sus diputados no votaran los tres decretos que el Gobierno remitió al pleno), el real decreto tramitado como proyecto de ley sigue atascado en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, donde ya se ha ampliado en dos ocasiones el trámite de enmiendas al articulado. Hasta que no sea aprobado, el IVA del aceite no alcanzará el 0%. Y eso teniendo en cuenta que la duración de la rebaja fiscal es hasta finales de junio, cuando debería revertir y volver a sus tipos habituales. Es decir, en poco más de cuatro meses.

Leer más: El PSOE confía en sacar adelante la ley de amnistía pese a las tensiones con Junts

La tramitación de esta enmienda se ha visto perjudicada por los comicios gallegos, que tendrán lugar este domingo y han paralizado la actividad parlamentaria; y también por la votación de la Ley de Amnistía, después de que el voto negativo de Junts la devolviera a la Comisión de Justicia. El partido de Carles Puigdemont amenaza ahora con tumbar el proyecto de ley si no se recogen más cambios en el articulado, por lo que otras normas en suspenso -como la que recoge esta rebaja fiscal- también estarían en el alambre.