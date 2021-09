Aena congelará las tarifas aeroportuarias hasta 2026

Las tarifas que la operadora aeroportuaria Anea cobra a las compañías aéreas quedarán congeladas entre 2022 y 2026, un término medio entre las reclamaciones que hacía la Asociación de aerolíneas Aéreas (ALA) y las intenciones de Aena, que pretendía subirlas.

Según ha avanzado el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, esta congelación de tarifas, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, constará en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y situará “las tarifas de Aena entre las más competitivas, y contribuirá a atraer nuevas compañías y a la recuperación del sector del transporte aéreo“.

No obstante, se trata de una medida que no se ha celebrado desde las aerolíneas, que lo que demandaban era una rebaja de las tarifas.

“La propuesta final que se ha aprobado hoy de congelación tarifaria no es el resultado que esperábamos, pero es el menos malo de los escenarios posibles, porque aunque finalmente no se reducen las tarifas para los próximos 5 años, en cualquier caso no se subirán como pretendía AENA, lo que hubiese desincentivado el tráfico aéreo y, por tanto, la economía y el empleo”, ha asegurado el presidente de ALA, Javier Gándara en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

Durante el pasado mes de marzo, Aena propuso un aumento gradual de las tarifas durante los próximos años de forma que cada año subiera un 0,52% hasta el año 2026, cuando tendría que aprobarse el siguiente plan quinquenal para Aena. En este año, la compañía con amplia participación pública demandaba aumentar las tarifas un 3,26% de golpe.

Desde la ALA, que aglutina al aproximadamente 85% de las compañías aéreas que se mueven por España, pidieron una nuevo descenso en las tarifas aeroportuarias en un momento en el que, tras los estragos que la pandemia y las restricciones a la movilidad aérea han causado al sector, no descartaron la posibilidad de subir el precio de los billetes para cargar con el gasto a los consumidores.

“Hemos defendido una reducción de las tarifas aeroportuarias para los próximos 5 años para incentivar la recuperación del tráfico aéreo, fundamental para la recuperación del turismo y, por tanto, de la economía al ser el principal motor de crecimiento económico en nuestro país”, ha incidido Gándara.