Alberto Herranz (Interporc): «Una buena educación es la base de una alimentación saludable»

La alimentación se ha convertido en un pilar esencial para el ser humano. Más allá de su necesidad fisiológica, a lo largo de la historia comer se ha transformado en un momento de disfrute y ocio. ¿Pero cómo hemos adaptado nuestros hábitos alimentarios?, ¿se puede decir que comamos bien? ¿Tiene impacto nuestra dieta en el medio ambiente?

Estos son los principales asuntos que se han abordado en el Foro Food ED con la presencia del director general de Interporc (Alberto Herranz). En cuanto a la pregunta directa sobre si comemos bien, el máximo responsable de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca que representa a los sectores de la cadena de valor del porcino cree que «en estos momentos puede ser que flaqueemos; pero la ventaja de hacer una dieta saludable en nuestro país es muy fácil debido a la gran variedad de alimentos y de oferta de los mismos».

Ante este contexto, Alberto Herranz asume que «si cogemos todos estos factores, y además integramos la variedad de productos en su justa medida y de manera equilibrada, somos capaces de asegurar un buen consumo y una buena dieta». Esto nos pone como país en gran ventaja para terminar dando una respuesta positiva al asunto de si comemos bien o no.

En cuanto a si debería haber alimentos que estuvieran prohibidos, el director general de Interporc estima que «salvo por motivos, no se debería». Pero es importante matizar, señala, que «hay alimentos que sí deben estar obligatorios en la dieta. No se puede dejar de consumirlos, como las verduras, la pasta y los arroces».

Claves: información y educación

«A veces no hace falta buscar nuevas tendencias y productos milagro; una buena educación es la base de una alimentación saludable». De manera rotunda, Alberto Herranz cree que «hay que saber controlar conceptos como la cantidad y la variedad. La dieta mediterránea es pura variedad, y encima el sabor es un valor añadido muy importante».

En este sentido, el director general de Interporc ve importante que se aporte una buena información, desde quienes tienen el altavoz, porque hoy en día debe haber conceptos claros como que «lo que no tiene carne, no es carne». Además, es muy claro con ciertos aspectos a la hora de innovar con la alimentación. «Tenemos que ser realistas con respecto a los productos sustitutivos, porque científicamente no hay nada que pruebe su valor».

Alimentación y sostenibilidad

Para abordar la cuestión sobre el impacto de la dieta en el planeta, Alberto Herranz explica que «hay que llevar a cabo la sostenibilidad de una forma integral». Y, no menos importante, «también hay que tener en cuenta el desperdicio, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero es una parte que corresponde a cada uno».

Desde Interporc hace dos años se pusieron un reto: integrarse dentro del pacto mundial, y trabajar los ODS en esta materia. Con todo este trabajo, han elaborado una serie de diálogos donde congregan universitarios, ONG, profesionales médicos, ingenieros… y establecen un debate sobre cómo queremos que sean esos alimentos más sostenibles.

Aunque manda un mensaje de prudencia: «No hay que sacar las cosas de quicio, y hay usar el sentido común; se debe transmitir información veraz».