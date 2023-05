Autónomos: esto es lo que cobrarás de jubilación si cotizas menos de 15 años

En España, el sistema de pensiones se divide en dos modalidades: la pensión contributiva y la pensión no contributiva. La pensión contributiva es aquella que se otorga a quienes han cotizado al sistema de seguridad social durante un período mínimo y cumplen con otros requisitos.

Por su parte, la pensión no contributiva es una prestación económica que se otorga a aquellas personas que no han cotizado lo suficiente para tener derecho a la pensión contributiva, pero que están en situación de necesidad.

En el caso de la jubilación, para acceder a la pensión contributiva en 2023 se requiere tener 65 años y haber cotizado un mínimo de 37 años y 9 meses, o tener 66 años y 4 meses y haber cotizado al menos 15 años.

Estos requisitos son los mínimos necesarios para poder acceder a la pensión contributiva, pero es importante tener en cuenta que el importe de la pensión dependerá de la base reguladora, es decir, de la cantidad que se haya cotizado.

No obstante, si no se cumplen estos requisitos mínimos de cotización, existe la opción de la jubilación no contributiva. Esta modalidad está diseñada para proteger a aquellos que no han podido cotizar lo suficiente, y se divide en dos tipos: la jubilación no contributiva por edad, para aquellas personas que hayan alcanzado los 66 años y 4 meses sin el mínimo de cotización, y la jubilación no contributiva por invalidez, para aquellas personas que se encuentren en situación de invalidez y no cumplan con los requisitos para acceder a la pensión contributiva por incapacidad.

Si no se cumplen los requisitos mínimos de cotización, existe la opción de la jubilación no contributiva. Foto: Canvas

Es importante tener en cuenta que, para acceder a la jubilación no contributiva, es necesario cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación correspondiente que acredite la situación de necesidad.

Además, el importe de la prestación económica que se otorga en la jubilación no contributiva es inferior al de la pensión contributiva, y está sujeto a revisiones periódicas en función de la situación económica del beneficiario.

Cuánto cobrarás si has cotizado menos de 15 años

La cuantía de la pensión se establece en función de las rentas o ingresos personales y de la unidad económica de convivencia del solicitante y tiene unos límites establecidos cada año.

En 2023, el límite establecido para la pensión no contributiva es de 6.784,54 euros anuales, y la cuantía individual no puede ser inferior al 25% de este límite, es decir, 1.696,14 euros anuales.

Además, los pensionistas de invalidez no contributiva con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y que acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, recibirán un complemento del 50% del límite establecido, es decir, 3.392,27 euros anuales.