¿Casa con o sin piscina?: esta es la diferencia de precios de la hipoteca

Aunque la entrada en septiembre indica que el fin del verano se acerca, el calor permanece. Los últimos meses de olas de calor han sido duros para todos, pero para los más afortunados, o sea, aquellos que tienen piscina en casa, ha sido más llevadero. Eso sí, existe una gran diferencia entre los pisos que cuentan con este lujo y los que no. Bankinter, en su blog, ha publicado un artículo en el que muestra los distintos costes en cada distrito de Madrid a través de los datos de Idealista.

Calcular el impacto exacto que tiene una piscina en un inmueble no es sencillo, ya que cada inmueble goza de otras características (ubicación, superficie, antigüedad, calidades, altura, orientación, zonas comunes, etc) que lo hacen único y no 100% comparable con casi ningún otro. Para tratar de tener una aproximación, el Blog de Bankinter ha buceado por todos los distritos y extraído datos de viviendas que compartan dicha ubicación.

Para entender el fenómeno de cuánto se encarece una vivienda por tener piscina o no, lo siguiente que analiza Bankinter es la oferta de este tipo de viviendas. En idealista.com, solo el 15% de las viviendas anunciadas en Madrid capital gozan del privilegio de tener una piscina (excluidos chalets).

En la capital solo 3.000 viviendas cuentan con piscina

El resto, un 85%, no. En datos absolutos, esto supone que menos de 3.000 viviendas de las casi 20.000 que hay actualmente en venta gozan de este privilegio en la capital. Al analizar las cifras en los 25 principales municipios de Madrid, vemos que el dato de pisos con piscina se dispara al 27%, casi el doble.

En los siguientes mapas se puede observar la ubicación de todos los pisos en venta en Madrid capital y después aquellos que tienen piscina.

Como se observa en los mapas que ha publicado Bankinter, la escasez de pisos con piscina difiere dependiendo de dónde se ubique la vivienda, algo que añade más valor per sé a los pisos con piscina en aquellas zonas de Madrid donde menos abundan.

De hecho, en el distrito Centro solo el 1% de las viviendas anunciadas actualmente en idealista.com tiene piscina, lo que provoca que la diferencia de precio entre un piso con piscina respecto al precio medio de todos los pisos del distrito se dispare un 46%. Otras zonas con menor porcentaje de pisos con piscina en Madrid son Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas y Chamberí y en todas ellas el precio medio (euros/m2) de un piso con piscina es un 35% superior.

Otras zonas de la capital también registran aumentos significativos de precios pese a tener mayor porcentaje de pisos con piscina y obedece principalmente a que dichos pisos suelen ubicarse en urbanizaciones nuevas, gozar de mayores dotaciones y tener mejores calidades. Es el caso de Ciudad Lineal o Barajas. En este último caso, el 40% de las viviendas en venta tienen piscina, pero su principal característica respecto a las que no la tienen es en su mayoría son casas ubicadas en nuevos desarrollos inmobiliarios, ser más nuevas y tener mejores calidades que las que no tienen piscina, que suelen estar en el Casco Antiguo.

La curiosidad del distrito Retiro

En Madrid llama la atención el comportamiento de las viviendas con piscina del distrito de Retiro, cuyo precio es inferior a aquellas que no lo tienen. Un conocimiento de la zona explica fácilmente el fenómeno y es que dicho distrito comprende una amplia zona y las viviendas más caras se ubican más cerca del famoso parque del Retiro. Son casas excepcionalmente ubicadas y no suelen tener piscinas, que se reservan a urbanizaciones más alejadas del prestigioso parque. Este fenómeno de menor impacto por el hecho de tener una piscina se observa en cada uno de los distritos más caros de la capital (Chamartín, Moncloa y Barrio Salamanca), en donde los pisos sin piscina suelen estar mejor ubicados que aquellos que gozan de ella. Y ya se sabe que lo más importante para una vivienda son las tres “L”: localización, localización y localización. Obviamente, si se combina ubicación excepcional en distrito TOP con piscina, estaremos ante una joya inmobiliaria.

En general, la diferencia media por distrito entre el precio de una casa con piscina respecto a una sin piscina en Madrid ronda el 30%. Pero en la tabla anterior se observa cómo es importante estudiar cada zona con detalle porque el agregado de todas las casas con piscina respecto a las que no lo tienen en Madrid es de apenas el 7% debido a su ubicación y en este caso la estadística general no estaría haciendo perder los detalles de cada zona.