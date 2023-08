Estas son las casas que te puedes comprar en Madrid o Barcelona si ganas menos de 1.500 euros

Para comprar una vivienda no solo es necesario contar con una gran suma de dinero ahorrado, sino también tener una situación financiera estable y unos ingresos elevados.

Si alguna vez te has preguntado que viviendas podrías comprar con el sueldo que percibes, quizás te resulte interesante el simulador que ha lanzado el comparador de productos bancarios Help my cash.

Cómo funciona el simulador

Tras acceder a la calculadora, aparece un formulario con dos preguntas, que el usuario deberá contestar para conocer que viviendas podría pagar. La primera pregunta está relacionada con los ingresos mensuales netos de la unidad familiar, mientras que la segunda con la cantidad dedicada de forma mensual al pago de otros préstamos.

Para utilizar el simulador se deben concretar los ingresos y las deudas

En cualquier caso, el usuario habrá de utilizar las dos barras situadas bajo las preguntas para concretar la cifra económica correspondiente. Mientras que en el primer caso podrá ascender hasta los 10.000 euros, en el segundo no podrá exceder los 3.000 euros.

En función de los datos introducidos, podrá aparecer un mensaje en el que se comunica que el límite de endeudamiento recomendado está agotado, por lo que no se podría adquirir ninguna vivienda.

Una vez el usuario especifica los dos datos, el simulador especifica el valor máximo de la vivienda que se podría comprar, pero también la cuota máxima que se tendría capacidad para desembolsar, con un interés medio del 3,5% y un plazo de 30 años, y el importe de la hipoteca que se obtendría si financia un 80% del valor de la vivienda.

Asimismo, aparece un gráfico en el que se desglosan los importes dedicados a la hipoteca, otros préstamos y el saldo que quedaría disponible para otros gastos.

El simulador también indica el importe que se debería tener ahorrado, así como que parte de esta cuantía se habría de destinar a la entrada y cuanto a gastos e impuestos.

Estas son las casas que podrías comprar

Por tanto, una persona con un salario de 1.500 euros, podría comprar como máximo una vivienda de 125.266 euros, con una cuota de 450 euros. En el caso de que viviese en Barcelona, una de las propiedades que podría comprar sería el piso que se vende en El Carmel.

El piso de El Carmel se vende por 120.000 euros. Foto: Idealista.

Con un precio de 120.000 euros, la vivienda está conformada por una superficie de 74 metros cuadrados. Se trata de un bajo exterior con ascensor, que dispone de cocina amueblada, salón-comedor, dos dormitorios y un baño, tal y como recoge la oferta publicada en el portal inmobiliario Idealista.

La vivienda de Trinitat Vella tiene más de 50 metros cuadrados de superficie. Foto: Idealista.

Por el mismo precio, se encuentra a la venta un piso en Trinitat Vella, con una superficie de 54 metros cuadrados. La vivienda cuenta con un recibidor, un salón-comedor con balcón, una habitación doble, una habitación individual, una cocina y un baño con plato de ducha y mampara.

La propiedad, que se fue construida en 1960 y está situada en la cuarta planta del edificio, dispone de aire acondicionado y acceso a un terrado comunitario y un trastero con llave.

La propiedad en Sant Martí tiene dos habitaciones y despacho. Foto: Idealista.

En el barrio de Sant Martí, se vende también por 120.000 euros una vivienda de 55 metros cuadrados, situado en la tercera planta de un edificio sin ascensor. El piso cuenta con dos habitaciones y un despacho con armario empotrado.

Asimismo, dispone de un baño, un salón-comedor, una cocina, un cuarto de lavadora y otro armario empotrado en pasillo y altillo.

No obstante, si se pone el foco sobre Madrid, se pueden encontrar distintas propiedades por debajo de los 125.000 euros. Es el caso del piso que se encuentra a la venta en la zona Campamento – Colonia Jardín. La vivienda tiene una superficie de 69 metros cuadrados y se encuentra en la segunda planta del edificio.

La superficie de la vivienda situada en Campamento roza los 70.000 euros. Foto: Idealista.

Tal y como destaca la oferta, el bloque de pisos no dispone de ascensor y la vivienda necesitaría una reforma antes de entrar a vivir. Dispone de dos dormitorios, un salón, una cocina, un baño, dos terrazas y un trastero.

Otro de los pisos que se pueden adquirir por 120.000 euros en la capital madrileña es el situado en el barrio de la Latina. Se trata de una vivienda situada en la quinta planta de un edificio que no tiene ascensor.

El edificio en el que se sitúa el piso de la Latina no tiene ascensor

Cuenta con una superficie de cerca de 70 metros cuadrados. Concretamente, el piso está conformado por un salón con terraza, tres dormitorios, una cocina y un baño.

Las personas con un salario inferior a 1.500 euros podría adquirir, asimismo, el piso a la venta en Puente de Vallecas. La vivienda consta de distribuidor, baño, cocina con terraza, salón-comedor con terraza, dos dormitorios y trastero.

La vivienda situada en Puente de Vallecas tiene trastero. Foto: Idealista.

Cabe destacar que la cocina está equipada con armarios, fregadero, vitrocerámica, horno, campana de extracción, lavavajillas y frigorífico.