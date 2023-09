Hay casas prefabricadas que parecen mansiones. Y se venden desde 200.000 euros

En un mundo en constante evolución, la industria de la vivienda no se queda atrás. Cada vez más personas buscan alternativas a las construcciones tradicionales y se adentran en el emocionante universo de las casas prefabricadas. La oferta y la demanda de estas residencias modulares no dejan de crecer, y no es difícil entender por qué. La combinación de diseño moderno, eficiencia energética y costos más bajos en comparación con las viviendas convencionales ha convertido a las casas prefabricadas en una opción atractiva para una amplia gama de personas.

En este artículo, exploramos una selección de casas prefabricadas que van más allá de la norma, casas que desafían la definición misma de lo que significa vivir en una mansión. Desde imponentes estructuras de madera hasta diseños vanguardistas y elegantes, estas casas ofrecen un nivel de lujo que anteriormente parecía inalcanzable. Y lo mejor de todo, tienen un precio sorprendentemente accesible a partir de 200.000 euros.

Casa prefabricada de madera: elegancia asequible

Con un precio base de 200.000 euros, esta casa de madera combina la calidez de los materiales naturales con un diseño que haría que cualquier dueño de una mansión tradicional se sienta envidioso. Con una superficie total de 530,56 metros cuadrados, esta vivienda ofrece espacio más que suficiente para satisfacer las necesidades de cualquier familia.

Una de las características más notables de esta casa es su distribución en dos plantas. En la planta baja, encontramos la zona de día, que incluye un amplio salón comedor y una cocina de ensueño. Lo que realmente hace que esta casa sea única son las dos terrazas cubiertas que se extienden desde lados opuestos de la vivienda, permitiendo a los propietarios disfrutar de la conexión con el exterior durante todo el año.

Fachada casa modular de madera. Foto: Housage

En la planta superior, descubrimos cuatro dormitorios que se abren a una gran terraza con vista al porche, proporcionando un rincón perfecto para relajarse y disfrutar del aire libre.

Diseño vanguardista: lujo a 200.000 euros

Con un precio igualmente sorprendente de 200.000 euros, esta casa de madera redefine el concepto de belleza en el mundo de las viviendas modulares. Con una superficie de 541 metros cuadrados, esta casa ofrece espacio para cinco habitaciones y cinco baños, perfecta para una familia numerosa o aquellos que desean espacio adicional para invitados.

Lo que realmente destaca en esta vivienda es su diseño moderno y llamativo. Techos altos y líneas limpias se combinan para crear un ambiente de lujo contemporáneo. Grandes ventanales inundan el interior con luz natural y ofrecen vistas panorámicas al jardín de la parcela.

El epítome del lujo: diseño personalizado

Para aquellos que buscan el epítome del lujo y no tienen miedo de invertir en su sueño de vida, el modelo «Aral» es la respuesta. Con un precio de 879,950 euros, esta casa ofrece un nivel de opulencia que rivaliza con las mansiones más exclusivas. Con 552 metros cuadrados construidos, esta vivienda presenta cuatro lujosas habitaciones en suite en la primera planta, donde ningún dormitorio carece de su propio cuarto de baño.

La planta baja se organiza de manera impecable, con una cocina de 25 metros cuadrados que se conecta de múltiples maneras a la vivienda. Un salón y un comedor independientes, un espacio polivalente de 24 metros cuadrados, un garaje conectado de 47 metros cuadrados y un patio interior son solo algunas de las comodidades que ofrece esta casa.

Cocina casa prefabricada modelo ‘Aral’. Foto: Housage

Una característica distintiva de «Aral» es la capacidad de personalizar la fachada según los gustos del cliente. Grandes ventanales y vidrios laminados en todas las aberturas garantizan no solo una excelente iluminación, sino también resistencia a posibles golpes. Cada detalle de esta casa ha sido cuidadosamente diseñado para combinar la máxima elegancia con la funcionalidad de cada estancia.