Así puedes saber si vas a cobrar el cheque de 200 euros

Hasta el 31 de mayo unos cuatro millones de personas han aplicado para el cheque de 200 euros que prometió el Gobierno nacional, como una forma de recomponer la economía doméstica de quienes han perdido poder adquisitivo por la inflación.

Hasta ahora desde el Estado se han girado dos partidas de pagos, la última el 17 de abril; por el que fueron beneficiadas unas 200.000 personas.

Leer más: El inesperado impuesto que tendrás que pagar por recibir el cheque de 200 euros

Pero para completar el cupo de aspirantes faltan muchos pagos por remitir, y cientos de miles de personas están esperando ese pago que lo necesitan para pagar el alquiler o para comprar alimentos.

Cuatro millones de personas solicitaron el cheque de 200 euros. Foto Pixabay

Qué se exigía para el cheque de 200 euros

Cabe recordar que muchas personas que han solicitado el cheque de 200 euros quizás no lo reciban porque no reunían las condiciones.

Entre los requisitos que se exigían estaban que los interesados tenían que haber sido asalariado, autónomo o desempleado durante 2022, y no estar recibiendo otras ayudas económicas en la actualidad.

Los aspirantes a recibir el cheque de 200 euros no podían tener ingresos superiores a los 27.000 euros brutos anuales

Los ingresos máximos de los beneficiarios no podían ser superiores a los 27.000 euros anuales, y el patrimonio -excluyendo la vivienda habitual- no debe ser mayor a los 75.000 euros.

Así puedes comprobar si vas a cobrar la ayuda de 200 euros

En el mismo portal de la Agencia Tributaria donde se realizó la solicitud del cheque de 200 euros se puede averiguar si la ayuda fue concedida o rechazada.

El primer paso, en el recuadro de ‘Gestiones’, es cliquear en ‘Consulta de la solicitud de la ANTERIOR ayuda de 200 euros presentada’.

A continuación hay que confirmar la identidad con el certificado digital, la clave PIN o el DNI electrónico.

Luego se refina la búsqueda incluyendo apellidos y nombres, y luego se marca en ‘Mostrar’.

Así se realiza la consulta en el portal de la Agencia Tributaria. Imagen SoftZone

En la pantalla aparecerá un formulario con los datos aportados. Para saber si el trámite del cheque va por buen camino hay que cliquear en la opción ‘Mostrar solicitudes en estado de baja’, que se verá desactivado por defecto.

Más abajo está la función ‘Buscar’, y tras marcarla, se puede consultar el campo ‘Estado’, que es encuentra en la parte inferior.

Los tres estados posibles

En esta instancia está la información más esperada:

. Si dice ‘Alta’ implica que está pendiente de aprobación.

. Si dice ‘OA’ es que está aprobada y solo queda que se haga el pago.

. Si dice ‘Baja’ es que fue denegada.

El cheque de 200 euros es un pequeño alivio económico ante la inflación. Foto Fotoblend – Pixabay

En caso de haber sido rechazada, la Agencia Tributaria no informa si es porque hubo un error en la gestión o si no se debe a que no se cumple con los requisitos; pero sí se puede recurrir para ver si hay posibilidades de revertir la decisión.

Aún no se conoce cuándo será la fecha del tercer pago, pero se espera que se concrete antes de las elecciones. O sea que si hay suerte, antes del 28 de mayo cientos de miles de españoles recibirán el ansiado cheque de 200 euros.