El coste laboral de las empresas sube un 1,4% en el primer trimestre, su mayor alza desde 2019

El coste laboral de las empresas aumentó un 1,4% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2020, hasta situar en 2.605,61 euros por trabajador y mes, por lo que marcó su mayor repunte desde el cuarto trimestre de 2019 y deja atrás tres trimestres consecutivos de descensos desde el inicio de la pandemia.

España retomó por tanto de nuevo las subidas de los costes laborales en un trimestre aún dañado por el impacto de la tercera ola, sobre todo en enero y febrero, tras tres trimestres previos de caídas, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado, cuando bajó un 8,3%, su mayor retroceso en 20. años por el confinamiento y la pandemia.

Para interpretar los datos cabe tener en cuenta además que los trabajadores bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) son remunerados con prestaciones del SEPE, no con salarios y, en algunos casos, complementadas por las propias empresas.

Además, sus cotizaciones sociales tienen exoneraciones, lo que en conjunto contribuyó a los descensos hasta este primer trimestre del año en el que ha aumentado el coste laboral pese al mantenimiento de unos 700.000 trabajadores en ERTE en esos meses.

En datos desestacionalizados, el coste laboral de las empresas aumentó un 1% interanual entre enero y marzo, dejando atrás también tres trimestres consecutivos a la baja y marcando su mayor repunte desde el cuarto trimestre de 2019, según los datos del INE.

El alza de los costes empresariales y el repunte de la inflación, sobre todo en materia energética con unos precios de la electricidad y los carburantes disparados, están lastrando la competitividad de las empresas y en cierta forma, en el marco de los ERTE y los avales del ICO, la productividad, según advierten expertos de distintos organismos y entidades.

El coste salarial sube un 1% y alcanza los 1.907,82 euros

Dentro del coste total, el componente del coste salarial por trabajador y mes, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, subió el 1% y alcanzó los 1.907,82 euros de media.

Mientras, los otros costes (no salariales) crecieron el 2,5% y se situaron en 697,79 euros por trabajador y mes, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El principal componente de los costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 1,6%. En la variación de las percepciones no salariales destaca el aumento de las indemnizaciones por despido y la disminución de las prestaciones sociales directas y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo o selección de personal).

El coste laboral por hora crece un 3,5% debido al descenso del 2,1% en el número de horas efectivas de trabajo. Si se elimina este efecto y el de calendario, el crecimiento estimado del coste hora es del 3,4%.

En términos intertrimestrales (cuarto trimestre de 2020 respeto al tercer trimestre del mismo año) y en valores corregidos de estacionalidad y calendario, el coste laboral por trabajador aumentó un 0,3%, en tanto que el coste por hora efectiva avanzó un 0,2%.

Jornada semanal media de 34,5 horas

Durante el primer trimestre del año la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,5 horas, de las que se perdieron 5,6 horas a la semana, de ellas 2,3 por vacaciones y fiestas disfrutadas, 1,4 horas se deben a bajas por incapacidad laboral y 1,5 horas no se han trabajado por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, incluyendo el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por ERTE.

El resto de horas no trabajadas (0,4) se deben a otras causas como maternidad o paternidad, otros permisos remunerados o conflictividad laboral.

Hostelería, el sector más afectado

En cuanto a los sectores, la industria registra la mayor subida del coste laboral total, con un alza del 1,4%, hasta 2.605,61 euros. En este sector destaca el crecimiento de los otros costes, debido al crecimiento de las prestaciones sociales directas, en especial a las indemnizaciones por despido.

En la construcción el coste laboral total sube un 1,6% en tasa anual, hasta 2.574,65 euros, y presenta el mayor crecimiento del coste laboral ordinario (+2,1%). El crecimiento de los otros costes se debe, principalmente, al aumento de las cotizaciones obligatorias.

Los servicios tienen el menor aumento del coste laboral y salarial este trimestre, con un aumento del 1,2%. En cuanto a los otros costes, destaca el crecimiento del coste por desempleo parcial y de las indemnizaciones por despido.

Por secciones de actividad, la hostelería volvió a ser el sector más afectado por la pandemia al reducirse sus salarios un 32,4% interanual y bajar el número de horas trabajadas un 31%.

Así, el coste laboral en hostelería disminuyó un 29,6%, y los otros sectores con mayores descensos fueron las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-9,8%), cuyo coste salarial por trabajador disminuyó un 9,5%. En actividades inmobiliarias el coste salarial por trabajador cedió un 9,6%.

Madrid y País Vasco, las CCAA con mayor coste laboral

Por regiones, el coste laboral en Comunidad de Madrid (3.151,27 euros por trabajador y mes) y País Vasco (3.111,04 euros) supera en más de 500 euros la media nacional (2.605,61 euros).

En Extremadura (2.097,61 euros) y Canarias (2.028,83 euros) dicho coste es inferior a la media en la misma cantidad.

En cuanto al crecimiento anual del coste, las mayores subidas se dieron en Murcia (+3,9%), Cataluña (+3,5%) y País Vasco (+3,1%), mientras que el coste laboral descendió en tres regiones: Asturias (-0,9%), Canarias (-6,6%) y Baleares (-8%).

Más de 100.000 vacantes hasta marzo

Los datos de Estadística también muestran que en el primer trimestre de 2021 el número de vacantes se sitúa en 100.041. De esta cifra, el 86,1% se encuentra en el sector servicios (86.169 vacantes), el 6,8% en construcción (6.807 vacantes) y el 7,1% en industria (7.065 vacantes).

La mayoría de las unidades preguntadas (94,8%) contestan que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales.

Las comunidades con mayor número de vacantes en el primer trimestre son Comunidad de Madrid (25.348), Cataluña (17.833) y Andalucía (16.106). Por su parte, las que menos tienen son Cantabria, La Rioja e Islas Baleares. Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 59% del total de vacantes.