Cuánto tienes que cotizar para cobrar el 100% del paro: cuantías

Si eres una de las 2.908.397 personas que se encuentran en situación de desempleo en España y estás percibiendo la prestación por desempleo concedida y gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), quizás te preguntes a lo largo de cuanto tiempo es necesario cotizar a la Seguridad Social para percibir la totalidad de la prestación. A continuación te desvelamos todas las claves.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la cifra de desempleados se incrementó en 70.744 personas a lo largo del mes de enero. A pesar de que si se compara el resultado de desempleo con el del año anterior se evidencia que las cifras son peores, se trata de un comportamiento habitual del mercado laboral en el primer mes del año, cuando el fin de la campaña navideña destruye más empleo del que crean las rebajas de enero.

Periodos de cotización

Principalmente, las personas sin trabajo pueden acogerse a dos tipos de prestaciones. La más popular es el paro, es decir, la prestación contributiva por desempleo. La ayuda está dirigida a aquellas personas que pueden y quieren trabajar, pero no encuentran trabajo. Sin embargo, uno de los principales requisitos es haber cotizado a la Seguridad Social durante un periodo superior a los 365 días.

Oficina de empleo. Foto: Javier Lizón.

Las personas que no han acumulado este periodo de cotización para acceder a dicha prestación, no tienen derecho a cobrarla a pesar de haber finalizado la relación laboral y haberse dado de alta en el SEPE. No obstante, sí pueden percibir el subsidio por desempleo por cotización insuficiente, si bien su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienen o no responsabilidades familiares.

Duración y cuantías

Para calcular la duración del paro, se tienen en cuenta las cotizaciones por desempleo de los últimos 6 años que no hayan sido computadas para cobrar paro anteriormente. Conviene tener en cuenta que los días de vacaciones que hayan sido pagados y no disfrutados se tendrán en cuenta en el cálculo. Así, tal y como recoge el diario El Economista, en función de los días cotizados, se tiene derecho a los días de prestación que se concretan:

Entre 360 y 539 días cotizados dan derecho a 120 días de prestación.

Entre 540 y 719 días cotizados dan derecho a 180 días de prestación.

Entre 720 y 899 días cotizados dan derecho a 240 días de prestación.

Entre 900 y 1.079 días cotizados dan derecho a 300 días de prestación.

Entre 1.080 y 1.259 días cotizados dan derecho a 360 días de prestación.

Entre 1.260 y 1.439 días cotizados dan derecho a 420 días de prestación.

Entre 1.440 y 1.619 días cotizados dan derecho a 480 días de prestación.

Entre 1.620 y 1.799 días cotizados dan derecho a 540 días de prestación.

Entre 1.800 y 1.979 días cotizados dan derecho a 600 días de prestación.

Entre 1.980 y 2.159 días cotizados dan derecho a 660 días de prestación.

En relación con la cuantía, según se especifica en la portal del SEPE, para las personas sin hijos se sitúa entre los 560 euros y los 1.225 euros mensuales. Mientras que el importe para las personas con un hijo a cargo oscila entre los 749 euros y los 1.400 euros, las personas con más de un hijo pueden llegar a percibir 1.575 euros cada mes.

Sin embargo, las personas que tengan derecho al subsidio por desempleo por cotización insuficiente y tengan responsabilidades familiares, podrán percibirlo durante 3, 4 o 5 meses, al igual que los meses cotizados. En el caso de haber cotizado 6 o más meses, el subsidio durará 21 meses. En este último supuesto, el derecho se reconoce por seis meses y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final.

En cambio, si no se tiene responsabilidades familiares, el subsidio durará 6 meses si se han cotizado 6 o más meses. Y, en el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud.

En relación con la cuantía mensual es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que haya cada año. El cálculo para hallar la cuantía es el siguiente: si el SMI es, por el momento, de 1.000 euros mensuales, el IPREM es 600 euros mensuales, ambos en 14 pagas. Por tanto, el 80% del IPREM que perciben quienes cobran el subsidio por desempleo es de 480 euros al mes, también en 40 pagas.