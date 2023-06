Con estas cuentas sin comisiones puedes ahorrar hasta 240 euros al año

Si has recibido una notificación del banco informando que se aplicarían comisiones de mantenimiento de la cuenta no hay que extrañarse: forma parte de las estrategias de los bancos de reducir sus gastos operativos, sobre todo de los clientes menos vinculados.

La alternativa que ofrecen es cumplir con más requisitos como domiciliar la nómina o la pensión, canalizar el pago de servicios públicos o comprometerse a tener un mayor movimiento de dinero.

Pero hay varios bancos españoles que ofrecen cuentas sin comisiones con “ventajas muy atractivas”, informa Help My Cash; donde no hace falta domiciliar el salario y que permite contar con un importante ahorro.

Cuánto cobran de comisiones los bancos

Por ejemplo, cabe recordar que de media los bancos pueden cobrar 0,65 euros por cada operación de administración como pagos con tarjeta o reintegros; un 4% -con un mínimo de 6 euros- por cada transferencia, entre 36 euros y 43 euros anuales por el uso de tarjetas de crédito y débito.

En total, los gastos de operatividad y mantenimiento pueden llegar a 240 euros al año.

Según Help My Cash, estas son las mejores cuentas sin comisiones.

Cuenta Online del Sabadell

Ofrece una rentabilidad del 2,5% TAE durante un año para los primeros 30.000 euros. Sin comisiones ni condiciones, solo se ofrece a nuevos clientes. Se entrega una tarjeta de debido gratis, las transferencias son gratuitas y se puede usar Bizum.

Si se domicilia la pensión o la nómina se puede recibir un regalo de 200 euros.

Oficina del Banc Sabadell

Cuenta NoCuenta de ING

Sin comisiones ni necesidad de vincular la nómina ni recibos, con la apertura se entrega una tarjeta de débito. Se puede operar con Bizum y hacer transferencias gratuitas.

Eso sí, su tarjeta de débito es virtual, por lo que tiene que estar asociada a Google Pay o Apple Pay; y solo se podrá sacar dinero gratis de los cajeros de la red de ING.

Cuenta Online del Santander

Solo para nuevos clientes, es gratis tengan o no ingresos domiciliados, y sin necesidad de asociar el pago de recibos. Se ofrece con una tarjeta de débito y se puede hacer transferencias gratuitas. Si se domicilia la nómina se recibe 150 euros de regalo, y si supera los 2.500 euros, el premio se eleva a 350 euros brutos; pero bajo el compromiso de dos años de permanencia.

El Santander regala 350 euros brutos por domiciliar la nómina que supere los 2.500 euros mensuales

Cada nuevo cliente puede llevarse hasta 350 euros en el Santander. Foto Marcial Guillén

Cuenta Inteligente de EVO

No hace falta pagar comisiones ni domiciliar la nómina para abrir esta cuenta, que se gestiona en 10 minutos por Internet. Con la Tarjeta Inteligente se puede comprar a débito o crédito, además de sacar dinero gratis en el extranjero (aunque el tipo de cambio de EVO no es muy favorable), hacer transferencias sin costes y ahorrar un 2% en las gasolineras Galp.

Si la cuenta se abre antes del 31 de julio se podrá aprovechar la rentabilidad del 2,5% TAE, para un saldo de hasta 30.000 euros.

Cuenta Clara de Abanca

Gratis para clientes con o sin nómina, toda la operatividad es virtual y permite tener dos titulares. No se cobra por las transferencias ni por usar la tarjeta de débito, está vinculada a Bizum.

Si se domicilia la nómina se regalan 300 euros netos, además de una remuneración de 15.000 euros al 2% TAE; bajo el compromiso de una permanencia de dos años.

La tarjeta de crédito es gratis solo el primer año, pero luego se puede cancelar.

La aplicación de Abanca, clave para las operaciones.

Cuenta Online sin Comisiones del BBVA

No hace falta tener nómina vinculada, y se puede abrir con otro titular; quienes recibirán la tarjeta Aqua gratuita, que tiene CVV dinámico que se gestiona desde el móvil, lo que incrementa su seguridad.

Solo se abre por Internet y es válido solo para nuevso clientes. Además por el uso de la tarjeta Aqua se reintegra la suscripción a Netflix, Disney+ o HBO Max -hasta 9,99 mensuales- durante seis meses.

Cuenta Corriente Open de Openbank

Sin requisitos de apertura, ofrece una tarjeta de débito gratuita y se puede extraer dinero en 7.000 cajeros del Santander.

También permite sacar efectivo o realizar ingresos en ventanilla sin pagar comisiones, hasta dos veces al año, en 3.000 oficinas de ese banco.

Permite tener hasta 5 cotitulares, pero solo el primero tendrá tarjeta de débito gratuita.

Oficina de Unicaja Banco.

Cuenta Online Sin de Unicaja

Sin comisiones, ofrece una rentabilidad del 1% TAE el primer año y luego del 0,5% TAE hasta por 30.000 euros.

Pero si se domicilia la nómina la rentabilidad es del 2% TAE, con la devolución de 1% de los recibos vinculados, hasta 100 euros al año.

Válido solo para nuevos clientes, incluye una tarjeta de débito gratuita.