Da igual que pases la ITV: la DGT puede multarte con 100 euros si cometes este error

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un control técnico al que cada cierto tiempo deben someterse los vehículos para comprobar que cumplen las normas de seguridad y emisiones contaminantes. A pesar de que puede parecer un mero trámite, se trata de una revisión que puede salvar vidas, por lo que cada vez son más estrictos a la hora de evaluar el estado de los vehículos.

De hecho, no pasar esta revisión puede conllevar multas de hasta 500 euros. Todos llegamos a la revisión con la esperanza de recibir el apto para no tener que pasar por el mecánico y evitar una multa por no haber pasado por boxes. No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva años advirtiendo de una infracción habitual que hacen los conductores al salir de la ITV y que en muchas ocasiones puede ser por un mero descuido.

Sanción de hasta 180 euros

Son muchos los conductores que esperan llegar a su casa para colocar la nueva pegatina de la ITV. Pero, no colocar la pegatina de apto al salir de la ITV puede conllevar una sanción de hasta 100 euros. Además, esta no es la única sanción que puede recaer sobre el propietario de un vehículo por la pegatina.

Inspección Técnica de Vehículos ITV de Sanlúcar La Mayor (Sevilla). EFE/Julio Muñoz

Cabe recordar que, aunque un coche haya superado la ITV, los agentes pueden sancionar a su propietario con una multa de 80 euros si no lleva la etiqueta correctamente colocada en el parabrisas. Según el Reglamento General de Vehículo, la pegatina debe colocarse en la parte derecha de la luna delantera.

Circular por las carreteras españolas sin haber llevado el coche a pasar la revisión del ITV, puede conllevar una multa de hasta 200 euros. Además, en el caso de haber pasado la ITV y ser negativa, la multa puede ascender hasta los 500 euros, sin posibilidad de reducción de pago.