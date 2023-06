Los economistas advierten: España está «estancada» y con «muy poca capacidad de crecimiento»

La economía de España, pese al robusto vigor demostrado con un crecimiento durante dos años del 5,5% en términos anuales, y un avance en el primer trimestre de 2023 del 0,6%, está estancada. Esa es una de las conclusiones a las que se ha llegado en un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas para analizar la situación económica de nuestro país a las puertas de las elecciones del 23 de julio.

Y lo está debido precisamente a la brecha de renta per cápita entre nuestro país con el resto de la eurozona, que lleva años estancada. A juicio del expresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y ex director ejecutivo del FMI, José Luis Feito, «cada vez nos alejamos más del nivel de renta per cápita de los países con los que compartimos moneda común». «Si en el año 2005 nuestra renta per cápita era de aproximadamente el 93% de la media de la eurozona, hoy apenas alcanza el 85%. No solamente no hemos convergido, sino que hemos retrocedido», ha asegurado.

Una visión en la que ha coincidido el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, José María Serrano: «La debilidad más clara es la escasa capacidad de crecimiento de la economía española. No solo está estancada, pero es que además tiene muy poca capacidad de crecimiento hacia el futuro», ha incidido el profesor.

España, lejos de la media del euro

Tomando como base la media de la Unión Europea (100), España marcó un 85% de la media de PIB per cápita del conglomerado en 2022. Una ligera mejora en comparación con los dos ejercicios anteriores, cuando en 2020 y 2021 representó un 83%. Sin embargo, la diferencia con las grandes potencias de nuestro entorno es clara: Alemania, la locomotora europea, estuvo 17 puntos porcentuales por encima de la barrera europea en 2022. Francia marcó un 102% e Italia, un 96%.

En lo que respecta a la productividad, la de la economía española se encuentra muy por detrás de la zona euro. En concreto, a más de diez puntos porcentuales de lo que produce, de media, cada trabajador en todos los países de la moneda común. Así, si tomamos como base (100) la producción media por trabajador en la Unión Europea, en la zona euro escala hasta 103,8, mientras que nuestro país se queda rezagado: en 2022 este baremo fue del 93,7.

La productividad, entendida como el producto interior bruto (PIB) entre unidad de trabajo (en este caso, entre trabajador), sitúa a España lejos de las grandes potencias del euro. De acuerdo con Eurostat, Francia está en el 110,3; Italia, en el 105,3; y Alemania, al 102,7. También está lejos de otros países como Bélgica (131,3), Dinamarca (121,6) o nórdicos como Suecia (115,5) o Finlandia (105,9).

Reindustrialización del país

«Este nivel de vida que hemos mantenido en estos últimos años lo hemos hecho a costa de un enorme endeudamiento exterior», ha subrayado Feito, que ha asegurado que el estado del bienestar está «sobredimensionado» y habrá que tomar «reformas y medidas que parece que van en contra del estado del Bienestar, pero suponen la única posibilidad de conseguir salvarlo y, eventualmente, mejorarlo».

Por su parte, Serrano ha apuntado que el comportamiento del sector exterior está siendo una buena noticia para la economía de nuestro país, con superávit en la balanza por cuenta corriente y en la cuenta de capital. Sin embargo, ha advertido: los cambios geopolíticos y la reconfiguración industrial por regiones hará que sean más competitivas las naciones más capaces de reindustrializarse. «Quienes no sean capaces de hacerlo, y temo que las noticias para España no son especialmente positivas, naturalmente van a tener dificultades. Ese es el horizonte en el que la economía española debería centrarse», ha apuntado.