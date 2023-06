El BdE pide agilizar los trámites urbanísticos para aliviar los desajustes en el mercado de la vivienda

Los desajustes que existen entre la reducida oferta y la elevada demanda de vivienda en nuestro país podrían tener una solución. O, al menos, un posible alivio a medio plazo: de acuerdo con el Banco de España, una agilización de los trámites urbanísticos podría favorecer la construcción de viviendas, lo que aumentaría el stock disponible y permitiría responder a las necesidades actuales.

De acuerdo con un artículo de su Boletín Económico publicado este martes -‘El desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, y su relación con los precios-, del 65% de municipios de España que tienen su información urbanística disponible en la base de datos del Ministerio de Transportes, cerca del 24% de sus planteamientos urbanísticos son anteriores a 1992 y solo el 30% es posterior a 2008. A juicio del Banco de España, esto indica la necesidad de revisar las figuras más antiguas «con el fin de aumentar el suelo disponible para producción de vivienda y así atender los cambios y nuevas demandas de vivienda».

Si bien el Sistema de Información Urbana del Mitma no recoge la totalidad de los municipios españoles, el 65% de los citados abarcan el 73% del territorio y el 98% de la población, por lo que la cifra no es baladí.

El BdE constata que las perturbaciones económicas de los últimos tres años han afectado tanto a la oferta como a la demanda. Por un lado, por ejemplo, el mercado se inundó de viviendas heredadas tras la pandemia del COVID-19, con motivo de los numerosos fallecimientos asociados a la pandemia. Además, la inversión por parte de extranjeros que buscan segundas residencias también se frenó en un primer momento debido a los confinamientos. Al mismo tiempo, la ‘demanda embalsada’ que había retrasado sus decisiones de compra con motivo de la emergencia sanitaria volvió con vigor una vez se levantaron las restricciones, disfrutando además de un ahorro adicional por los meses de pandemia.

Debido a un stock de vivienda inicialmente reducido, detalla el BdE, y a un retraso de las obras por el confinamiento, la oferta de vivienda nueva sigue siendo reducida. A esto hay que sumar el efecto del encarecimiento de los materiales, su falta de disponibilidad y la carencia de mano de obra. Tres factores que han disparado el interés -y el precio- de la vivienda de segunda mano.

El supervisor constata el acelerón de los precios de la vivienda durante el pasado año, donde se registró «el mayor aumento, en términos nominales, del precio de la vivienda desde 2007». Al mismo tiempo, la oferta no fue suficiente para satisfacer la demanda.

Y, en este sentido, advierte: lo peor en materia de precios aún no ha llegado. El endurecimiento de la financiación debido al incremento de los tipos de interés seguirá marcando el mercado, pero la inflación de los materiales aún no se ha trasladado completamente. «Hasta el momento no se ha producido una traslación plena del alza de los costes de construcción, en particular de los materiales, a los precios de la vivienda, al tiempo que estos costes apenas han descendido, como los costes de sus inputs energéticos», sostiene el supervisor.

La falta de visados de nueva construcción, así como la previsión de un incremento de hogares hasta el año que vienen, van a seguir tensionando el mercado de la vivienda, de acuerdo con el BdE, ya que las obras que se finalicen en el próximo bienio no serán suficientes «para la formación esperada de hogares». Aquí es donde está la clave de su propuesta: aligerar los trámites para que haya más suelo disponible y que la oferta se acerque más a lo que solicita la demanda.