El Gobierno delega en Illa las negociaciones con ERC sobre financiación singular para Cataluña

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha delegado en el líder del PSC y ganador de las elecciones catalanas, Salvador Illa, las conversaciones con ERC para una financiación singular de Cataluña, asegurando que desconoce lo que se está negociando encima de la mesa pero defendiendo que confía en el criterio del exministro de Sanidad.

«No conozco cuál es la propuesta [de una posible reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas] porque el Gobierno de España no participa en las negociaciones», ha insistido Montero tras reunirse con el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). «Yo confío en Salvador Illa: he escuchado sus planteamientos y tengo plena confianza en que el futuro de su acuerdo y de su negociación será razonable para Cataluña y para España», ha subrayado la también vicesecretaria general del PSOE.

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña en funciones, Natàlia Mas, ha asegurado a la salida del CPFF que esta reforma del sistema de financiación autonómica estaba encima de la mesa de las negociaciones con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente catalán. Sin embargo, esta es una iniciativa que ha de ser aprobada en las Cortes Generales.

Mas ha detallado en el seno del Consejo una propuesta que, ha dicho, «no va en contra de otras comunidades» y que supondría la recaudación y gestión completa de los impuestos en la región, un modelo de «responsabilidad fiscal», como lo ha definido, al que podrían sumarse otras comunidades autónomas.

La ministra de Hacienda ha rechazado de plano esa propuesta de ‘cupo’ a la catalana, aunque ha apuntado que hay partes de esa propuesta en la que podría estar de acuerdo. Con todo, ha señalado que el objeto de la reunión del CPFF no era discutir el modelo que propone una determinada región. «¿Por qué Cataluña y no el de Galicia?», se ha preguntado la ‘número dos’ del Gobierno.

Una de las posibles vías de salida que plantea el PSC es la del Consorcio Tributario entre el Gobierno central y la Generalitat, algo que contempla el Estatuto autonómico, y que supondría la recaudación -aunque no la gestión- de los tributos en Cataluña.

La vicepresidenta no ha querido valorar propuestas concretas alegando desconocimiento -«Es mejor no especular y dejar que aquellos que tienen que entenderse procuren entenderse»-, aunque ha apuntado a que las leyes orgánicas (y un Estatuto de autonomía lo es) han de cumplirse. «Te guste o no te guste la ley obliga», ha dicho.

El Gobierno ha presentado a las autonomías los objetivos de estabilidad que aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, que contempla pasar de un déficit del 3% en 2024 al 1,8% (el mínimo desde la crisis financiera) en 2027. En este reparto, las comunidades podrán incurrir en un ligero déficit (-0,1% durante los tres años), en tanto que las entidades locales tendrán que presupuestar en equilibrio (0,0), asumiendo el Ejecutivo el grueso de la corrección.

Además, las comunidades recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 9,5% más que hace un año. Por su parte, las entidades locales, sumando entregas a cuenta y la liquidación de 2023, recibirán 28.935 millones de euros en 2025, lo que supone la mayor financiación de su historia.