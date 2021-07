El Govern y Aena acercan posturas para la ampliación del Aeropuerto del Prat

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha augurado este sábado un cercado acuerdo con Aena que permita ampliar el Aeropuerto del El Prat en Barcelona.

Según ha señalado en una entrevista con la Agencia Efe, el vicepresident ha creído que las partes en la negociación están “próximas a poder llegar a un acuerdo. Todavía no podemos decir que lo tenemos, pero nosotros estamos trabajando con una actitud positiva y constructiva”.

También ha considerado que se trata de “un proyecto necesario e importante para el país“.

“Todos estamos haciendo esfuerzos para intentar que sea posible cuadrar esta solución, que sería lo mejor para todos y lo mejor para Cataluña. No nos podemos permitir no tener un aeropuerto intercontinental, la economía ahora no se lo puede permitir”, asegura, por lo que aboga por la ampliación que ha suscitado una amplia oposición por parte de sectores ecologistas.

En este sentido, las obras necesarias para la ampliación implicarían la destrucción parcial de ‘La Ricarda’, un espacio natural protegido bien conservado situado en el delta del río Llobregat que supone el hogar no solo de especies de fauna y flora autóctona sino también enclave para animales migratorios.

A lo largo de las negociaciones, Aena ha detallado que haría una inversión de 1.700 millones de euros con la que construir una terminal satélite y ampliar en 500 metros la tercera pista del aeropuerto. Por el momento, la fecha límite para tomar una decisión en firme está en el día 30 de septiembre.

Leer más: Colau carga contra la ampliación de El Prat frente al empresariado catalán

Por otra parte, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha advertido que hay que abordar qué ocurrirá con La Ricarda antes de que el proyecto salga adelante y recuerda que ya se han presentado dos procedimientos de infracción. En esta línea, Puigneró se ha desmarcado del asunto.

“Lo tiene que hacer el Estado, que lo hagan”, dice y asegura que desde el Govern “quieren la inversión” así que debe ser el Estado quien se ocupe de compatibilizar el proyecto de Aena con la preservación de ‘La Ricarda’ impuesta por la UE, dos elementos a priori irreconciliables.

Leer más: Aena quiere pactar la ampliación de El Prat antes de agosto

Por otra parte, fue la Generalitat durante el pasado mes de febrero la que asumió las competencias de preservación del espacio y anunció que el Govern planteaba incrementar en 1.091 hectáreas (280 más) la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), eso sí, desplazándola parcialmente de la zona que ocupa actualmente, ya que 45 hectáreas del territorio actual pasarían a formar parte del aeropuerto.

“Lo que no podemos hacer de entrada es decir que no. Trabajemos en la solución y miremos que se adapte a esta normativa para hacer posible un aeropuerto intercontinental”, ha pedido el vicepresident.