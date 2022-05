El ministro alemán ve más «cerca» un acuerdo de la UE para el embargo del petróleo ruso

El ministro alemán de Economía y Clima, Robert Habeck, ha expresado este lunes que cada vez ve más «cerca» que la Unión Europea (UE) alcance un acuerdo sobre un embargo total de las importaciones de petróleo ruso.

El «gas es complicado, ya lo ha explicado más de una vez. Por contra, un embargo al petróleo está cerca, creo», según él en «unos días», como ha explicado en una entrevista en la cadena pública alemana ZDF desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial.

No obstante, ha asegurado que aún hay problemas con algunos países, como Hungría, que la UE aún no lo ha podido convencer para desprenderse del petróleo ruso, del que depende al 60%. De hecho, el sexto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania lleva parado dos semanas por el rechazo de Hungría. Asimismo, también ha señalado que no todos los países tienen el mismo tipo de dependencia.

El ministro alemán de Economía y Clima, Robert Habeck. EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

«Entre Hungría y Portugal hay simplemente una conexión diferente con Rusia, claramente. Pero la consideración puede hacerse. Pero entonces también tiene que pasar algo en Hungría», ha subrayado. En este sentido, ha garantizado que las conversaciones continúan y expresó su convencimiento de que «en unos días» se logrará el avance.

Sin embargo, también ha advertido que un embargo de petróleo no conduciría automáticamente a un «debilitamiento» de presidente ruso, Vladímir Putin.

En este sentido, ha señalado que las consecuencias del embargo al petróleo por parte de Estados Unidos, con una subida de precios del crudo en todo el mundo, ha hecho que Putin «haya vendido menos petróleo y haya tenido más ingresos en las últimas semanas», algo que para él debería evitarse.

Acordar el precio del petróleo

El ministro alemán ha propuesto acordar el precio del petróleo a nivel internacional aunque se trate, según él, de una «medida inusual», pero acorde a «tiempos inusuales». En este sentido, ha asegurado que se está trabajando en esta propuesta, pero que solo puede funcionar «si se unen muchos países».