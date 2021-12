El ocio nocturno recurrirá ante la Justicia las restricciones del Govern

Distintas entidades pertenecientes al ocio nocturno catalán presentarán el próximo lunes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra las nuevas restricciones que el govern de la Generalitat implementó esta semana con la esperanza de frenar la cadena de contagios que azota el Principado con el avance de la variante Ómicron y la sexta ola del covid-19.

Entre estas medidas, que reducían los aforos e implantaban un nuevo toque de queda, la Generalitat decretó el cierre inmediato del ocio nocturno, es decir, locales bares y discotecas, algo que ha puesto en pie de guerra a un sector ya en jaque por las restricciones que ha venido sufriendo a lo largo de los casi últimos 2 años.

Así, el Gremio de Restauración de Barcelona, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña (Asacc) y el Gremio de Empresarios de Discotecas de Barcelona y Provincia formalizaron un frente común contra la Generalitat.

En declaraciones a la Agencia Efe, el presidente de Fecalon, Fernando Martínez, ha anunciado que la presentación del recurso tendrá lugar mañana lunes 27 de diciembre porque, asegura, las medidas no tienen “justificación y proporcionalidad”. “Cataluña siempre tiene que ser diferente”, ha afeado Martínez, quien opina que no hay motivo para cerrar el ocio nocturno porque “la presión hospitalaria no es alarmante en estos momentos”.

Leer más: La patronal del ocio nocturno recurrirá ante la Justicia los cierres acordados por la Generalitat

En una suerte de ‘negociación’ retórica, Martínez ha asegurado que el gremio estaría dispuesto a asumir, a cambio de que les dejen abrir hasta nochevieja, una de las noches de mayor facturación de todo el año en discotecas y locales de ocio nocturno, un “confinamiento de toda la población” durante un tiempo limitado mientras la presión hospitalaria siga yendo “mal”.

Mientras tanto, Cataluña ha sumado en las últimas horas un total de unos 8.500 nuevos contagios y 19 nuevos fallecidos. A ellos hay que sumarle que todos los indicadores epidemiológicos, salvo la mortalidad que provoca el virus, siguen aumentando, con una Incidencia Acumulada (IA) de los últimos 14 días en 1.237 casos.

También aumenta la presión hospitalaria, con 1.389 hospitalizados con covid (45 más que este sábado), de los que 381 (cinco más) están graves en la UCI, 241 de ellos intubados y 10 conectados al ECMO (respiración extracorpórea). Si bien se trata de unas cifras de hospitalización superiores a las de las mismas fechas el año pasado, es cierto que la capacidad del virus de desencadenar sintomatología grave ha disminuido, presumiblemente por el efecto de las vacunas, lo que ha provocado que haya muchos fallecidos que en las navidades pasadas.