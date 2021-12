La patronal del ocio nocturno recurrirá ante la Justicia los cierres acordados por la Generalitat

La patronal catalana del ocio nocturno está dispuesta a plantar batalla judicial contra la Generalitat para evitar un cierre de sus locales durante la sexta oleada de coronavirus. Un día después de que se acordasen las nuevas restricciones sanitarias de la pandemia, los empresarios ya preparan un recurso para tratar de echarlas por tierra.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha anunciado que presentará alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con el objetivo de lograr la suspensión cautelar de las nuevas medidas, que consideran “injustificadas, ineficaces e incluso contraproducentes”.

Además de intentar paralizar la orden para decretar el cierre temporal de las discotecas y bares de copas, la patronal también busca que los jueces tumben el establecimiento de otras medidas adicionales como el toque de queda nocturno, ya que impediría de forma práctica que pudieran continuar con su negocio en las próximas semanas.

Los empresarios han advertido sobre el impacto económico que puede provocar el nuevo paquete de restricciones si finalmente se materializa, ya que deberían devolver el dinero que ya han adelantado los clientes para reservar mesas y entradas, así como cancelar a los aristas que ya tienen cerradas actuaciones para las próximas fechas.

“Queremos mostrar nuestra más profunda indignación hacia las medidas anunciadas ayer por la noche por parte de la Generalitat, medidas que consideramos que se han acordado una vez más sin preaviso, con nocturnidad y traición”, han cargado.

Además, han querido mandar un mensaje de advertencia ante la posibilidad de que se repitan escenas de fiestas multitudinarias en la calle en noches clave como la Nochevieja si se echa la persiana a las discotecas. “Los botellones y las fiestas ilegales, sin medidas de seguridad, volverán a predominar la noche más importante del año”, han vaticinado.

El ocio nocturno se aferra al pasaporte covid para intentar evitar un cierre

Ante esta situación, los empresarios del ocio nocturno han defendido la importancia de utilizar el pasaporte covid para restringir el acceso a bares y discotecas. Una medida que consideran suficiente para controlar el avance de la pandemia sin tener que provocar un efecto colateral sobre sus negocios.

“Los sectores restauración y ocio nocturno jugaban un papel muy importante exigiendo el certificado covid para acceder, lo que ahora ya no sucederá pues mucha gente ya no verá la necesidad de vacunarse, convirtiéndose en las medidas del todo contraproducentes”, han apuntado.

La patronal se ha apoyado en algunos de los datos epidemiológicos para intentar sostener sus argumentos. Aunque la incidencia acumulada se ha disparado, los empresarios argumentan que el colectivo que reúne más casos es el de los menores de 15 años que no pueden entrar en los locales de ocio nocturno.

El alto porcentaje de vacunación en España (81,4% de la población) y el descenso de la mortalidad producido por la inmunización son dos de las grandes bazas que jugarán los empresarios del ocio nocturno para intentar evitar un cierre precipitado de sus locales.

En todo caso, la situación se ha producido después de que Cataluña se haya colocado como una de las regiones con peores datos epidemiológicos de toda España. La incidencia acumulada supera los 548 casos por 100.000 habitantes, mientras que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) roza el 30%. Es el doble de la media nacional.