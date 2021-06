El PP diseña un sistema para controlar “cada euro” de los fondos europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este miércoles a España para comunicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los resultados de la evaluación del Ejecutivo comunitario sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español que contiene 212 reformas e inversiones a cumplir para canalizar los 140.000 millones de euros que le corresponden a España hasta 2026 del fondo europeo de reconstrucción.

Aunque el Gobierno confía en recibir el aval de la Comisión al Plan, en España las dudas de los empresarios y de la oposición sobre el plan y el mecanismo de adjudicación de los fondos persisten especialmente en este momento de inicio real de la ejecución de los fondos, marcado por cierto retraso en el desembolso respecto a las fechas inicialmente previstas en junio, que podría postergarse hasta agosto.

Fuentes del Partido Popular recuerdan que hace nueve meses Pablo Casado reclamó al Gobierno la creación de una autoridad independiente para gestionar y vigilar la ejecución de los fondos europeos, si bien el Ejecutivo rechazó la propuesta, a lo que se suma la falta de consulta con las comunidades autónomas, los entes locales y los sectores.

Por ello, el PP se ha propuesto garantizar la supervisión y ejecución para cumplir los objetivos de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento con el fin de salvaguardar los principios de conseguir una sostenibilidad real a largo plazo de la recuperación posterior a la Covid y la debida diligencia y gobernanza en la asignación de los fondos con criterios de “transparencia, rendición de cuentas y libre concurrencia”.

“La falta de transparencia en muchos pasos del proceso para aplicar los fondos llevan a pensar no con demasiado optimismo si la aplicación de los fondos va ser óptima”, señalan fuentes del PP, ya que el tiempo es “muy limitado” y el Plan de Recuperación español contiene objetivos “muy ambiciosos” pero “muchas debilidades”.

Entre otras, fuentes del partido que preside Pablo Casado citan la falta de consulta y consenso con comunidades autónomas, entes locales y partidos políticos, a pesar de ser una de las peticiones de Europa, así como la falta de detalle de las reformas recogidas en el Plan y la ausencia de información sobre el mecanismo por el que se adjudicarán los PERTE y los fondos.

Herramienta informática para controlar los fondos

El principal partido de la oposición el PP va a acometer un “seguimiento detallado y concreto” de todos los pasos que dé el Gobierno en la ejecución de los fondos y llevarán a cabo una tarea de fiscalización, ejecución presupuestaria y control de las subvenciones mediante un sistema diseñado para este fin.

Dado que el real decreto de reforma de la Administración aprobado por el Ejecutivo a finales de año pasado contempla que el Gobierno informará solo de forma trimestral sobre los avances del plan ante la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales, en el PP han articulado un sistema propio para el control de los fondos y han puesto en marcha toda la maquinaria para vigilar el uso que se hace de los 70.000 millones en transferencias que recibirá España hasta 2023.

En concreto, se contempla el control de todas las reformas recogida en los 30 componentes del Plan de Recuperación desde la dirección del grupo parlamentario popular, en coordinación con la vicesecretaria de Política Económica del PP, Elvira Rodríguez.

A nivel presupuestario el control se hará “área a área” mediante una herramienta informática elaborada en el seno del partido, por la que se articulará que los portavoces parlamentarios de cada área dispongan en la nube de la información que dispense el Gobierno en tiempo real sobre convocatorias de cada Ministerio.

El fin es aglutinar todos los datos sobre los fondos europeos y su ejecución por áreas y departamentos para que cada diputado pueda disponer de las herramientas y recibir detalles sobre el gasto con el fin de fiscalizar la gestión de los fondos.

Control parlamentario: recurrirá el bloqueo a la ley sobre la autoridad independiente

Los ‘populares’ ven una “oportunidad histórica” en la recepción de los fondos europeos que subrayan que se ha logrado gracias al impulso “clave” del PP europeo, pero dudan de la gestión del Gobierno ante la “falta de transparencia” y de detalle tanto de las reformas a acometer en el marco del Plan de Recuperación como de los mecanismos para ejecutar los fondos europeos.

En este sentido, fuentes del PP denuncian que el papel del Parlamento español está siendo “bloqueado” por parte del Gobierno con el apoyo de sus socios e impide que el Parlamento pueda llevar a cabo una función de control para que haya transparencia en la gestión frente al a “opacidad y arbitrariedad” en la gestión de los mismos.

En este sentido, denuncian que aunque el Plan de Recuperación se ha presentado nueve veces, no se ha aprobado por el Parlamento y el documento sobre el plan se presentó horas antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, por lo que hubo un debate “sin profundidad”.

Fuentes del PP avanzan también que el Grupo Popular va a recurrir el bloqueo por parte del Ejecutivo al debate de su proposición de ley para crear una Autoridad independiente, tal y como se ha establecido en otros países para garantizar la correcta gestión de los fondos.

Asimismo, las mismas fuentes denuncian los efectos de “opacidad y arbitrariedad” implícitos en el real decreto 36/2020 que recogía la reforma de la Administración para agilizar la ejecución de los fondos, sobre el que señalan que, tras haberse “ocultado” el informe del Consejo de Estado, se acumulan 18 prórrogas en el plazo de enmienda de la ley. Desde el PP temen un nuevo bloqueo para evitar que el Parlamento materialice una gobernanza “responsable”.

Bruselas retirará la prefinanciación en 18 meses si no hay avances

Así las cosas, este miércoles se conocerá si el Plan de Recuperación remitido por el Gobierno el pasado 30 de abril recibe el aval de la Comisión Europea. Fuentes de los ‘populares’ detallan que el reglamento del fondo de reconstrucción europeo establecía la forma de presentar los planes, que deben contener reformas, calendarios, objetivos intermedios y metas, y en esta primera fase se evalúa que dichos planes se adecúen a los requisitos generales y los porcentajes presupuestados se encuentren dentro de las horquillas fijadas por el Parlamento.

“La Comisión no está avalando la política económica de Sánchez ni el tipo concreto de proyectos que van a aprobar, no es su responsabilidad”, sino que Bruselas “está avalando los porcentajes que se han distribuido y que las reformas son las que necesita España”, por lo que “únicamente dice que estos objetivos son los correctos, pero no entra a valorar cómo se van a cumplir”, apuntan fuentes populares europeas, que ven unos objetivos “muy ambiciosos” en el Plan de Recuperación español, pero falta de detalle sobre cómo se realizarán.

Una vez España reciba el visto bueno de la Comisión Europea al plan, el Consejo Europeo dispondrá de cuatro semanas para su aprobación, algo que previsiblemente sucederá el próximo 13 de julio en la reunión del Ecofin en Bruselas, bajo supervisión del Parlamento.

Por el momento, insisten las mismas fuentes, solo se está avalando que el plan cumple con las exigencias, pero su aprobación, más allá de facilitar una prefinanciación de 9.000 millones, no presupone el desembolso de los fondos europeos, que quedan supeditados al cumplimiento de los objetivos, hitos y reformas.

Cada Estado miembro tendrá que justificar dos veces al año el cumplimiento de los hitos para proceder a los desembolsos, y si transcurridos 18 meses desde la decisión de ejecución no hay avances en los hitos, la prefinanciación podría ser retirada en su totalidad o en parte.

“La Comisión va a ser bastante severa a la hora de analizar el impacto real de las reformas”, señalan desde el PP, que avisan de que desde la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo se llevará a cabo una evaluación continuada desde el grupo de trabajo con reuniones semanales y un control formal bimensual.

Carencias

De hecho, la Comisión ha asumido un informe “demoledor” del comité de regiones que constata la falta de consulta a entidades locales, CCAA y oposición, y es previsible que una vez se firme el acuerdo final la Comisión exija al Gobierno diálogo con las administraciones.

Entre las “carencias” del plan también figura la falta de detalle sobre el instrumento de reparto. En este punto, fuentes del PP señalan que en otros países se ha optado por recurrir al sistema de canalización de otros fondos estructurales mediante su adaptación o por configurar un mecanismo nuevo, si bien en España se está a la espera de que el Gobierno decida la vía.

A ello se suman las “incógnitas” de la reforma del mercado laboral como el sistema de pensiones son “dos incógnitas” que podrían provocar en un momento determinado problemas para ulteriores desembolsos, y tampoco se aborda nada sobre el mercado único, tal y como demanda Europa.

Para el PP, las propuestas de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en materia del mercado laboral son “justo lo contrario” de lo que reclama la Comisión Europea, que pide flexibilidad.