El español Jon Rahm ficha por la liga saudí de golf por más de 500 millones

El español Jon Rahm se ha convertido en un nuevo jugador del LIV Golf, la Liga saudí después de aceptar un fichaje millonario. De esta manera, el número tres del mundo ha cerrado la puerta a la PGA americana y el DP World Tour, circuito europeo que había defendido como uno de sus mayores estandartes.

Cabe destacar que, en los últimos años, la inversión de Arabia Saudí en el deporte ha estado vinculada al lavado de imagen de un país que cuenta con graves denuncias en materia de derechos humanos, si bien también dispone de un fondo inagotable de millones. Una clara muestra de ello es la creación del circuito saudí de golf en 2021, que fichó a grandes jugadores del PGA Tour o el European Tour.

«Después de todos los rumores, puedo decir que me he unido a la LIV Golf», ha dado a conocer el golfista en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News durante la madrugada. «No es una decisión fácil, he tenido una gran carrera, hay muchas cosas que puede ofrecer LIV Golf, empezando por jugar en equipo».

Tras reconocer que la liga saudí «ha hecho crecer y refresca el mundo del golf», el campeón del US Open en 2021 y del Masters de Augusta este año ha destacado que como profesional «es muy divertido jugar por algo más que por ti». «

Más de 500 millones

A pesar de que no ha desgranado el importe por el cual ha sido fichado, distintos medios especializados apuntan a que el traspaso podría haberse realizado por más de 500 millones de euros. «No puedo comentar», ha enfatizado el golfista español al respecto, a la vez que ha resaltado que se trata de un asunto «privado».

Si bien ha admitido que el dinero es «increíble» y que «obviamente» ha sido un factor importante en la decisión, ha querido resaltar que juega al golf «por amor al deporte». En ese punto, ha recalcado que como marido y padre de familia se encuentra en la obligación de «dar las mejores oportunidades a su familia».

En reiteradas ocasiones, Rahm había expresado su lealtad a la PGA. «El dinero es importante, pero en lo primero que pensamos Kelley y yo cuando comenzamos a hablar del tema es si nuestra vida cambiaría por ganar 400 millones de dólares», aseguró un año atrás en las puertas del US Open.

«El formato del LIV no me seduce en nada, vi un poco del torneo del LIV en Londres y de lo único que se hablaba fue del hecho de que Charl Schwartzel se llevó 4,7 millones de dólares», destacó en otra ocasión.

Sin embargo, finalmente se ha acabado sumando a figuras como Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, así como el español Sergio García y los ingleses Lee Westwood e Ian Poulter que forman parte de la liga saudí de golf.