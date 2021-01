El Rubius es el último de los youtubers españoles en confirmar que se traslada a Andorra. El creador de contenidos se suma así a una lista de la que forman parte pesos pesados del sector, como TheGrefg, LOLiTO FDEZ, Patry Jordán o su amigo aLexBY11.

Rubén Doblas, el joven de 30 años detrás de El Rubius, lo reconocía en una retransmisión en directo en Twitch el pasado fin de semana. Cuando su comunidad le preguntó si la motivación que le llevaba a mudarse fuera de España era la tributación ventajosa del Principado, Rubius reconocía: “Es un plus, obviamente”.

El Rubius se una a una larga lista

En primera instancia, el creador de contenidos aseguró que se marchaba después de que su madre y su hermana hayan regresado a Noruega y de que muchos de sus amigos hayan abandonado Madrid. “Y yo qué sé, llevo literalmente 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí. Sé que habrá gente que me critique por eso. Pero la gente habla sin saber. Sé que va a pasar, pero no me preocupa”, defendió.

Con más de 8 millones de seguidores en Twitch y cerca de 40 millones en YouTube, El Rubius es uno de los youtubers e influencers más conocidos y cotizados de España. Su futuro traslado a Andorra ha desatado una nueva controversia en las redes sociales, en las que se ha acusado a estos profesionales de no ser solidarios al no querer pagar sus impuestos en su país de origen.

La realidad es que el impuesto sobre la renta (IRPF) en España puede llegar a gravar el 47% de lo que ingrese una persona en un año. Actualmente, y para el año 2021, este impuesto cuenta con seis tramos. El primer tramo, que va desde los 0 hasta los 12.450 euros de ingresos anuales, se grava con un 19%. El segundo, hasta los 20.200 euros, con un 24%. El tercero, hasta los 35.200, en un 30%. El cuarto, hasta los 60.000, un 37%. Y el quinto, hasta los 300.000 euros, un 45%. Pero hay un sexto tramo.

Andorra, un paraíso de impuestos bajos

Todos aquellos que ciudadanos que tributen en España y que ingresen anualmente rentas superiores a los 300.000 euros podrían ver cómo toda la cantidad que supere el sexto tramo —esos 300.000 euros— se gravará en un 47%. Todo esto, sin contar con los tipos autonómicos del IRPF.

¿Qué ocurre en Andorra? Que los tramos son muchos más laxos. Si una persona ingresa menos de 24.000 euros al año, pagará el 0% en impuestos. Para el tramo que oscile a partir de esos 24.000 euros hasta los 40.000 euros al año, pagará el 5%. Y solo lo que ingrese a partir de esos 40.000 euros se pagará al 10%. Mientras que en España la carga impositiva sobre una gran fortuna puede superar el 50%, en Andorra se mantiene en el 10%.

Una estimación reciente del portal SocialBlade abundaba en que El Rubius podría estar ingresando 4,3 millones de euros al año. En otras palabras: de los 4,3 millones que estaría ingresando al año, a 300.000 euros de su renta se le aplican los cinco primeros tramos —desde el 19% al 45%— y a partir de esa cantidad, se grava el 47% de los 4 millones restantes.

Con la tributación española, El Rubius podría pagar cerca de 1,9 millones de euros, mientras que en Andorra solo tendría que afrontar el pago de 400.000 euros en impuestos. Con el auge del teletrabajo, muchos profesionales se han animado a mudarse a Andorra, tal y como recoge un artículo de El Economista por el cual se explica cómo las solicitudes de residente en el país vecino han crecido en un 60%.

Pero no todo es tan fácil. Andorra dejó de ser considerada un paraíso fiscal en 2018. La razón no es otra que colabora con las autoridades fiscales de sus países vecinos. Andorra no es un fuerte inexpugnable para la Agencia Tributaria.

En 5 años se verán las primeras regularizaciones a ‘youtubers’

Varios abogados especializados en derecho digital, como David Maeztu y Sergio Carrasco, advirtieron este domingo el riesgo al que se enfrentan los youtubers que se han marchado a Andorra si no son estrictos adaptándose a su nuevo hogar.

“Cada uno es libre de vivir donde quiera, claro… Pero tened en cuenta que hay que irse de verdad, y que luego Hacienda va a estar vigilando y el concepto de principal centro de intereses está ahí. Parece fácil irse a Andorra. En 5 años veremos las regularizaciones”, advertía Maeztu en un tuit.

Sergio Carrasco explica a Business Insider España que el concepto de centro de intereses principal trasciende a la necesidad de permanecer en Andorra 183 días al año para ser considerado residente de Principado. El artículo 4 del convenio entre España y Andorra es claro, según expone el propio Carrasco: “El convenio establece que el ciudadano se considerará residente de uno u otro país en función de dónde tenga su vivienda permanente”.

Pero si una persona tiene “vivienda permanente” en ambos estados, “algo que pasa bastante”, el convenio plantea que el ciudadano será residente “en el país en el que tenga vinculaciones personales y económicas más estrechas”.

“Los youtubers tienen vinculaciones económicas más fuertes con España que con Andorra. Sus servicios están destinados a un público español, las marcas que se anuncian son españolas, y el centro de intereses vitales está ahí”, incide Carrasco.

Maeztu, en declaraciones a Business Insider España, aclara que el plazo de 5 años que daba en su tuit (“en 5 años veremos las regularizaciones”) se refiere al plazo de prescripción fiscal: “El tiempo que Hacienda tiene para comprobar las declaraciones”. “A los 5 años veremos cómo empiezan a salir noticias de regularizaciones de lo que se empieza a hacer ahora. Desde luego pueden ser menos, pero seguro que mucha gente no tiene la disciplina de ser residente fiscal real en Andorra durante tanto tiempo”.

Por su parte, Carrasco también habla de “una cuestión de tiempo”. “En España todavía no se le ha dado la importancia que tiene a este mercado, ni en cuanto a la regulación de la publicidad que emite ni en cuanto a los ingresos que genera. Es una actividad muy fácilmente trasladable porque solo se necesita una conexión de banda ancha. En el momento en el que las autoridades vean que se mueven cifras relevantes, comenzarán a controlarlo, como ya ha ocurrido con deportistas u otros famosos”.

Más allá de ‘El Rubius’: nadie escapa de Hacienda

Shakira dijo que no se mudó de Nassau (Bahamas) a España hasta finales de 2014. Hacienda no le creyó. En 2018 afloró una deuda millonaria que la cantante colombiana mantenía con el fisco español. La Agencia Tributaria estimó que Shakira no había pagado sus impuestos correspondientes al residir en España entre los años 2011, 2012, 2013, y 2014. Shakira presentó un permiso de residencia en Bahamas fechado en 2007.

Lo que presentó la AEAT, por su parte, fue una batería de pruebas que demostraban cómo la cantante internacional había tratado de eludir sus obligaciones fiscales asegurando no residir en España. El País publicó este verano un reportaje en el que detallaba cómo la inspectora de Hacienda llegó a saber que la cantante iba a clases de francés, cómo se llamaba su profesora de zumba, cuántas veces iba al peluquero a la semana e incluso el pseudónimo con el que se presentaba en una clínica médica.

Maeztu y Carrasco advierten de que muchos se marchan a Andorra por lo tentador que resulta tener unos beneficios fiscales a tan solo unas horas de coche. Pero eso puede ser tan tentador como una trampa. Para tratar de demostrar que el centro de intereses vitales de un ciudadano es de verdad Andorra, muchos deciden emprender en el país montañoso: montan restaurantes u otro tipo de negocios.

Un caso paradójico es el del piloto de motos Jorge Lorenzo. Se mudó a Andorra, donde acabó abriendo un museo de motociclismo y Fórmula Uno en 2017. Dos años después, en 2019, el museo se cerró sin dar explicaciones.

El Rubius, que ha decidido trasladarse a Andorra para eludir impuestos en España / Youtube

Como recogía entonces Crónica Global, Lorenzo cerraba su museo dos meses después de que el Boletín Oficial del Principado publicara un edicto por el cual se instaba al piloto español a contactar con la Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales del Ministerio de Finanzas andorrano. En el edicto se aclaraba que se había recibido “una notificación en materia de intercambio de información fiscal”.

Lorenzo se mudó a Lugano, Suiza, un estado en el que también se presume de bajas tributaciones. A finales de 2019, el piloto anunciaba que dejaba el motociclismo y El Confidencial aventuró que detrás de la marcha no solo estaban sus lesiones.

Hacienda le pedía 40 millones de euros pese a vivir en Suiza, al detectar que su centro de intereses había permanecido en Cataluña después de que en 2013, y siendo muy joven, el piloto presumiese de su mansión en Barcelona en un anuncio de la marca de refrescos que por entonces le patrocinaba, Monster.

Sin embargo, y en un reciente comunicado, el piloto aseveraba que había afrontado todos esos pagos y posteriormente sus abogados los han reclamado, al considerar que Lorenzo es, efectivamente, residente en Suiza.

