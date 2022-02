Los gestores advierten de 400.000 empresas con problemas de liquidez y, sin más medidas, otras 300.000

Alrededor de 300.000 pymes de toda España desaparecieron en 2021 como consecuencia de la crisis y actualmente 400.000 presentan serios problemas de liquidez, a las que podrían sumarse otras 300.000 si no se adoptan nuevas medidas, como de inyección de liquidez, prolongación de los vales ICO o mejora de los ERTE.

Este es el duro panorama que refleja el último barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que refleja los estragos de la crisis en el sector de las pymes, el mayoritario al representar el 98% del tejido empresarial español, a pesar del inicio de la recuperación económica.

Detecta el riesgo de que 300.000 pymes entren en problemas a lo largo del año si no se adoptan medidas nuevas. Se trata de empresas que a día de hoy han pagado la Seguridad Social, pero están viendo cómo se acaba su nivel de liquidez y no han recuperado todavía sus niveles de ingresos.

Según explican a Economía Digital desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, si no se adoptan nuevas medidas, como inyectar más liquidez, aplazar los ICO o mejorar los ERTE, la situación de esas pymes unido al impacto de “condicionantes” como la subida del Salario Mínimo y del coste de las materias primas y la energía llegará un momento en el que presentarán problemas serios de liquidez.

130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores

“El gestor administrativo hace cuentas y percibe que se acaban las posibilidades de pagar, cada vez le cuesta más pagar el IVA, los seguros sociales y va a llegar un momento en el que no van a poder seguir adelante“, apuntan desde el Consejo, alertando de que esas 300.000 pymes entrarían en problemas de liquidez y a medio plazo de solvencia y cierre, con el consecuente impacto en el empleo.

Según el barómetro, sigue habiendo 130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores sostenidas por la moratoria concursal, que el Gobierno extendió hasta el 30 de junio de este año. El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, explica que esto no significa que las 130.000 empresas presentarán concurso el día que acabe la moratoria, sino que “muchas simplemente cerrarán sus puertas cuando esto suceda, sin acudir a los juzgados”.

Asimismo, el 11% de las pymes están en mora con las entidades financieras, frente al 10% que señalaba el barómetro del pasado septiembre, al tiempo que se mantiene el 8% de las pymes que no pagan a la Seguridad Social y a Hacienda. El estudio señala que hay un 11% de pymes que hoy no presentan este tipo de problemas pero que, si la situación no mejora, entrarán este 2022 en problemas.

Desconfianza en fondos europeos y rechazo general al sistema de cuotas de Escrivá

En cuanto a las previsiones sobre la recuperación, los resultados son elocuentes al reflejar que un 72% de los gestores administrativos no prevé que 2022 sea el año de la recuperación, algo que concuerda en buena medida con el hecho de que solo el 9% de las pymes tenga previsto contratar personal en 2022, mientras que un 8% se plantea incluso despedir empleados.

Otro de los asuntos que aborda el barómetro es el referido a los fondos europeos, en medio de la ofensiva del PP y las críticas de organismos a la gestión de los mismos por parte del Gobierno. El 78% de los gestores administrativos creen que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los fondos europeos les ayuden a salir de la crisis, un dato que se viene repitiendo en los últimos meses, recuerda Santiago.

Leer más: El PP lanza una ofensiva nacional contra Escrivá por la reforma de cuotas de los autónomos

El estudio también muestra que las bajas tramitadas por los gestores como consecuencia de la variante ómicron equivalen al 20% del personal de las pymes y revela un rechazo abrumador, del 96% de los autónomos, al sistema de cotización por ingresos reales propuesto por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, frente a un 4% que sí lo respalda. “Si sigue adelante con su proyecto tendrá en contra a la casi totalidad de los autónomos de este país”, ha enfatizado Santiago.