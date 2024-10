El Gobierno de Ayuso tacha de «ridículas» las nuevas viviendas de la Sareb en Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tachado de «ridículas» las cifras de nuevas viviendas previstas por la Sareb en la región, apenas 177 nuevas casas en tres suelos localizados en Los Berrocales y en la localidad de Humanes, zonas donde, además, el mercado no se encuentra tensionado.

«¿Dónde están las 180.000 viviendas que Pedro Sánchez ha anunciado en las últimas campañas electorales?», se ha preguntado el portavoz regional, el consejero Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El titular de Presidencia ha asegurado que estas cifras –3.771 viviendas, distribuidas en 39 municipios– son «insuficientes» para el país, en general, y para la Comunidad de Madrid, en particular. «Esa no es manera de trabajar y es ridículo lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, con esas cifras tan ridículas que usted me acaba de desgranar», ha dicho García, preguntado por la información publicada este miércoles por ECONOMÍA DIGITAL.

En este sentido, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha reclamado un «pacto por la vivienda» entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para que el Ejecutivo cuente con un programa «eficaz, que movilice más recursos y más vivienda».

De hecho, García ha avanzado que ya ha mandado al Gobierno la petición de la Comunidad de Madrid sobre los temas que deberían abordarse en la Conferencia de Presidentes, entre los que se encuentra, precisamente, la situación del mercado de la vivienda.

Por otro lado, el Gobierno madrileño ha abordado varios asuntos relativos a la vivienda en su reunión semanal de este miércoles. La primera, una inversión de 54,5 millones de euros para construir 339 viviendas sociales para familias vulnerables por parte de la Agencia de Vivienda Social. En concreto en los municipios de Móstoles y Villa del Prado, al sur de la región.

El otro, la aprobación de otra partida de 21,5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler de vivienda para jóvenes, mayores de 65 y familias vulnerables de 55 municipios en la Comunidad. La cuantía de las ayudas será del 50% del precio de alquiler, con un máximo de 900 euros mensuales en el caso de arrendar un inmueble y de 450 euros para aquellos que opten por una habitación. Las estimaciones del Ejecutivo regional es que beneficie a 7.000 madrileños.

«Somos la comunidad autónoma que más vivienda protegida está construyendo en toda España, pero vemos que no hay un plan ambicioso y un plan claro», ha deplorado el portavoz madrileño.