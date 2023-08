El Gobierno extiende el pago del cheque de 200 euros: estas son las nuevas fechas

Una de las ayudas que impulsó el Gobierno, bajo el propósito de paliar los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania, fue el cheque de 200 euros.

Leer más: Estos son los motivos por los que no te han dado el cheque de 200 euros

El cheque estaba dirigido a los ciudadanos con ingresos bajos que el año pasado fueron asalariados, autónomos, o beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo.

A pesar de que el periodo para solicitarlo expiró el pasado 31 de marzo, el plazo para presentar reclamaciones ante la Agencia Tributaria se extendía hasta el pasado 31 de julio.

El cheque estaba dirigido a las personas con pocos recursos económicos

No obstante, tanto el periodo de resoluciones de alegaciones como de pago del cheque se ha ampliado. A continuación, te desgranamos todos los detalles.

Requisitos

Para solicitar la ayuda, las personas interesadas debían ingresar menos de 27.000 euros brutos anuales, pero también no poseer un patrimonio superior a los 75.000 euros, excluyendo la vivienda habitual.

Los solicitantes debían ingresar menos de 27.000 euros anuales. Foto: Pixabay.

Otro de los requisitos a cumplir era residir de forma habitual en España, así como trabajar por cuenta propia o ajena, o bien, encontrarse en una situación de desempleo, recibiendo una prestación por ello, a fecha 31 de diciembre de 2022.

Cabe destacar que, algunas personas que cumplían los requisitos, no han cobrado la ayuda. El motivo de la paralización de la devolución del importe no es otro que las deudas con la Administración Pública.

Por ejemplo, un contribuyente que no haya pagado una multa de tráfico o el Impuesto de Bienes Inmuebles podría no ver ingresada la cuantía hasta que no salde la deuda.

Consultar estado de la solicitud

Las personas que quieran consultar en qué estado se encuentra su solicitud pueden hacerlo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde deberán pulsar sobre «Consulta de solicitudes presentadas».

Tras acreditar la identidad con el DNI digital, el certificado electrónico o el sistema Cl@ve PIN, será posible obtener más detalles sobre el estado de la solicitud.

El estado de la solicitud se puede consultar en la sede electrónica de Hacienda

Entonces, se deberá hacer clic «Mostrar declaraciones en estado de baja» en el filtro correspondiente, de manera que se podrá visualizar si se encuentra en alta, baja, en trámite o si ha sido aceptada para su devolución.

Estas son las nuevas fechas

La Agencia Tributaria ha optado por extender el plazo para notificar las resoluciones, es decir, para informar a las personas que han solicitado el cheque de 200 euros si se lo han concedido o denegado.

También ha ampliado el periodo para desembolsar los pagos, que se llevan a cabo en un único desembolso en la cuenta bancaria especificada en el momento de formalizar la solicitud.

Con todo, la nueva fecha límite, tal y como han comunicado las autoridades fiscales, será el 30 de septiembre.