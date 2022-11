Los hoteleros apoyan a Garamendi en su candidatura a la presidencia de la CEOE

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), liderada por Jorge Marichal, ha anunciado este miércoles que apoya la candidatura de Antonio Garamendi para renovar mandato en la presidencia de la CEOE. La patronal de los hoteleros anuncia así que votará al actual presidente de la confederación empresarial española en las elecciones del próximo 23 de noviembre, en la que se establecerá el nuevo equipo directivo para los próximos cuatro años.

CEHAT agradece a Garamendi «su papel como constante interlocutor con los hosteleros durante su último mandato» y pone en valor el «desempeño y enorme esfuerzo» que han realizado en este último periodo tanto el presidente de la CEOE como todo su equipo. Los hoteleros hacen referencia a las acciones puestas en marcha por la actual dirección en la pandemia y la «atención permanente que han dado al sector turístico, entendiéndolo como una de sus prioridades«.

Los hoteleros recuerdan que la pandemia tuvo un fuerte impacto en el sector del alojamiento español, dando lugar a «momentos muy complicados» como el cierre de establecimientos, la gestión de los ERTE y la caída generalizada de la demanda, así como la gestión de las posteriores reaperturas de los alojamientos. «En un escenario como este, saber que siempre hemos contado en la CEOE con un interlocutor que nos ha escuchado ha sido fundamental», aseguran.

Interlocución y escucha que la candidata alternativa a Garamendi, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, criticó el martes en una entrevista en TVE. Guinda afirmó que las distintas situaciones e intereses de las organizaciones sectoriales y territoriales integradas en la CEOE deberían estar «más representadas» para que haya «más escucha y participen más en la toma de decisiones». Además de una mayor transparencia en los acuerdos y «más trabajo en equipo».

Apoyos de la candidata alternativa, Virginia Guinda

Guinda, está apoyada por el momento por cinco socios de CEOE: Foment, Acogen, Faconauto, Fecic y el Colegio de Gestores Administrativos. Además, Guinda se reunió el martes con los dirigentes de CEPYME (patronal de las pymes) y de CEIM (territorial madrileña), para intentar sumar más apoyos.

Aunque Guinda y su equipo, que aún no ha querido presentar públicamente, trabajan con la hipótesis de que muchas organizaciones que no se han pronunciado pueden hacerlo en su favor. E incluso ven fisuras en algunas que han apostado públicamente por Garamendi, como la madrileña CEIM o la valenciana CEV, y tratarán de explotarlas, ya que no tienen por qué dar todos sus votos a un solo candidato.