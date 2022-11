La patronal valenciana, preocupada por los mensajes de división en CEOE

Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana CEV y vicepresidente de la CEOE, mostró ayer su preocupación por que el proceso electoral de la patronal nacional no sea un camino de rosas para Antonio Garamendi. “Me preocupa que se lancen los mensajes de división en la CEOE porque no beneficia a nadie”, aseguró Navarro tras revalidar su apoyo a Garamendi y asegurar que tras las elecciones de dentro de una semana no habrá sangre en la patronal. Mientras realizaba estas declaraciones, la aspirante a la presidencia de CEOE, Virginia Guinda, se reunía con la patronal de pymes y la de la Comunidad de Madrid, tal y como informó Economía Digital.

Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea en Valencia, en el que empezó asegurando que es introvertido pero que le tocaba ser extrovertido en la tribuna, Salvador Navarro mostró su perfil pactista basado en diálogo sin estridencias. “Es lícito que se presente una candidatura”, apuntó, para después añadir: «Necesitamos tranquilidad para poder tomar decisiones en un acuerdo nacional”.

Navarro recordó el proceso electoral vivido en 2011 en el seno de la CEV cuando todavía era sólo la patronal de la provincia de Valencia en la que para la sucesión del histórico José Vicente González se votó entre Salvador Navarro, que venía de Cepymev, y Juan Manuel Real, de la construcción. De 319 votos, Navarro se llevó 273, el 85,6% de los votos.

Cuando ayer se le preguntó por si temía que la CEOE tuviera fracturas tras las elecciones entre Garamendi y Guinda, Navarro fue rotundo al decir: “No. Creo que de hecho la CEV vivió en 2011 un proceso con dos candidaturas y la que perdió se puso a trabajar al día siguiente«.

Desde entonces, Navarro ha ido revalidando su presidencia en la CEV incluso cuando la patronal de la provincia de Valencia se unificó con la de Castellón (cercana) y la de Alicante (notablemente díscola). El aumento del peso de Navarro le ha llevado a tener peso relevante entre los vicepresidentes de CEOE. Suyo fue el protagonismo cuando la patronal nacional decidió contestar a Yolanda Díaz por posicionarse en el diálogo social a favor de los sindicatos y contra los empresarios.

“Nos preocupa porque ya estamos en clima preelectoral, un ejemplo: la que ha sido la valedora de grandes acuerdos entre el gobierno y los agentes sociales como es la vicepresidenta Yolanda Diaz, sea la primera en decir que estaría en una manifestación junto con los sindicatos y contra la patronal”, señaló Navarro.

De hecho, en el turno de preguntas, el presidente de la patronal valenciana dejó claro que espera la conversación serena que permite pactos. “Nosotros en CEOE estamos en periodo electoral y tenemos que esperar. Las organizaciones necesitan su espacio. Igual que hemos sido capaces de alcanzar acuerdos en la Covid y acuerdos como la reforma laboral, seremos capaces de llegar más acuerdos”, afirmó Navarro.

Respecto al pacto de rentas, expuso: “Hay visiones distintas en la parte laboral o empresarial pero el objetivo es común. Lo malo es cuando entra la política. Detectamos que la política quiere entrar en el diálogo social. Es la tercera pata pero no para mediar para una de las partes”. La idea de Navarro es que primero empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo y entonces entra la política.

El presidente de la patronal cargó contra Compromís, fundamentalmente por su “incomprensión» por la oposición a la ampliación del Puerto de Valencia y por obstaculizar la bonificación en el impuesto de sucesión a todas las empresas familiares. Sin embargo, aplaudió los cambios de Ximo Puig respecto al IRPF y, sobre todo, aseguró que «estamos haciendo las cosas bien” en referencia a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, decisión en la que identificó a la Generalitat como agente clave.

La infrafinanciación que hace a los valencianos españoles de tercera

La reivindicación de la infrafinanciación formó parte relevante del discurso de Navarro. «Todos los partidos políticos sin excepción, deben comprometerse para solucionar esta injusticia e incluso acordar la condonación de la deuda generada por tantos años de infrafinanciación», apuntó Navarro. «Hay que condonar la parte de la deuda que viene por la infrafinanciación ya que los valencianos seguimos siendo españoles de segunda o de tercera”, añadió.

Recordó que cada «valenciana y valenciano recibirá el próximo año 360 euros menos que la media estatal y 1.156 euros menos que la autonomía mejor financiada«. A la falta de financiación añadió que las inversiones del Estado, a pesar de haber aumentado en los últimos años, siguen sin ser las que nos corresponden por población, todavía por debajo de la inversión que establece el Estatut, que por peso poblacional debería ser del 10,6%, y a esto hay que añadir el bajo nivel de ejecución, cerca del 42%.

Respecto a Alicante dijo que los alicantinos recibirán 85,48 euros por habitante y la provincia tiene un déficit acumulado en inversiones de más de 3.535 millones de euros mientras que respecto a Castellón censuró a Pedro Sánchez ya que la industria azulejera italiana «está siendo apoyada por su gobierno con mucha más determinación de lo que lo hace el gobierno español».