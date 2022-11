Reunión clave de Guinda, rival de Garamendi, con CEIM y CEPYME para ganar apoyos en la CEOE

La aspirante a la presidencia de CEOE, Virginia Guinda, tiene previsto mantener a lo largo de este martes discretas reuniones con los dirigentes de CEPYME (patronal de las pymes) y CEIM (territorial madrileña) para buscar la suma de apoyos a su candidatura contra el actual dirigente, Antonio Garamendi, de cara a las elecciones a la patronal española este 23 de noviembre, según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL.

Estos encuentros entre la empresaria papelera, apoyada por la patronal catalana Foment del Treball, con las organizaciones que lideran Miguel Garrido (CEIM) y Gerardo Cuerva (CEPYME), de los que ya adelantó este diario, son cruciales para definir las posibilidades de Guinda a la presidencia de CEOE, puesto que son las tres organizaciones que tienen más peso en la votación de la próxima semana. La patronal de las pequeñas y medianas empresas cuenta con 83 votos de las 789 que cuentan en la Asamblea que decidirá el presidente de CEOE hasta 2026.

Virginia Guinda momentos antes de la presentación de su candidatura a la presidencia de CEOE. EFE/ Sergio Pérez

Foment y CEIM, las territoriales catalana y madrileña, cuentan cada una con 45 votos. Todo ello teniendo en cuenta que las grandes organizaciones, previsiblemente, dejarán libertad de voto a sus asociados, quizás con la excepción de Foment, que ha puesto sus avales en favor de Virginia Guinda.

Guinda continúa así este martes su campaña en Madrid. A principios de noviembre ya viajó a la capital para entregar sus avales y reunirse con algunas de las organizaciones contrarias a Garamendi, entre ellas, Cepyme, Anfac y las industriales.

Los cinco avales de Guinda

Hasta ahora solo cinco socios de CEOE han dado su apoyo y avales a la empresaria catalana: Foment, Acogen, Faconauto, Fecic y el Colegio de Gestores Administrativos. Curiosamente, Aspapel no lo ha hecho de forma explícita, pero las fuentes consultadas aseguran que sí la apoyará y además la está ayudando a acercarse a otras patronales también descontentas con Garamendi.

Guinda y su equipo, que aún no ha querido presentar públicamente, trabajan con la hipótesis de que muchas organizaciones que no se han pronunciado pueden hacerlo en su favor o, aunque no expliciten a quién apoyan, lo harán en su favor. E Incluso ven fisuras en algunas que han apostado públicamente por Garamendi, como la madrileña CEIM o la valenciana CEV, y tratarán de explotarlas ya que no tienen porque dar todos sus votos a un solo candidato.

La prioridad de Guinda es el sector industrial, con patronales como la de fabricantes de automóviles, Anfac, que creen que pueden apoyarla. La empresaria es conocida en CEOE, especialmente entre estas organizaciones, pues es su voz en los temas de energía, su especialidad. De hecho, ha centrado buena parte de su discurso en defender a la industria y llevar sus reivindicaciones a la agenda política.