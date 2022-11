Virginia Guinda no se cierra a formar parte del equipo de Garamendi si no gana

Virginia Guinda, vicepresidenta de Foment del Treball y candidata alternativa a Antonio Garamendi para presidir la CEOE, ha dejado entrever que no se cierra a formar parte del equipo del actual presidente de la patronal si no gana las elecciones del próximo 23 de noviembre. «Garamendi, en ese caso, tendría que elegir a su Comité Ejecutivo, y no sé si me invitaría«, ha afirmado Guinda en una entrevista este martes en TVE, sin mostrarse incómoda ante este posible escenario.

La ingeniera especializada en energía y empresaria del sector papelero, cuenta solo con 25 avales y 55 apoyos asegurados, pero también con las bazas de que el voto es secreto y que el descontento con el actual presidente de la patronal abarca, al menos, al 30% de los socios, según sus cálculos. Hasta ahora, solo cinco socios de CEOE han dado su apoyo y avales a la empresaria catalana: Foment, Acogen, Faconauto, Fecic y el Colegio de Gestores Administrativos.

Guinda asegura que «tras la primera sorpresa para la mayoría de sectores» por su candidatura, lo que está notando en los «más de 100 contactos», es «mucho interés» por lo que está planteando y «mucho apoyo». «Esto se verá reflejado el 23 de noviembre en patronales de todo tipo: industrial, energético, financieras«, ha añadido.

La candidata propone, entre otras cosas, que las distintas situaciones e intereses de las organizaciones sectoriales y territoriales integradas en la CEOE estén «más representadas, que haya más escucha y participen más en la toma de decisiones», además de una mayor transparencia en los acuerdos. En definitiva, lo ha definido como «más trabajo en equipo».

Guinda prevé el «inicio de una crisis importante»

Respecto al dato conocido este martes del IPC, Guinda ha considerado que la moderación de precios es un síntoma del «inicio de una crisis importante», evidenciada en una reducción del 30% del consumo de gas en la industria intensiva en este ámbito. «La bajada del dato de inflación se debe a una economía real debilitada, tanto en Europa como en España», ha afirmado.

Preguntada por la subida de salarios con la que presiona la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos, Guinda ha admitido que «es cierto que hay que subir algunos salarios, pero también hay que bajar algunas cotizaciones sociales» porque, en su opinión, es necesario «repartir esfuerzos». También insta al Gobierno a abordar una reducción del «gasto público superfluo» y a revisar el nivel de tributación para que las empresas puedan ser más competitivas.

Por último, ha considerado que el nuevo gravamen a las energéticas no se está planteando de forma adecuada, por lo que con el actual diseño de gravar los ingresos en un 1,2% a las operadoras de referencia se estaría creando «inseguridad jurídica» y perjudicando a la contratación.