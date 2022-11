Alicante se revuelve contra Sánchez por dejar a la provincia con la inversión más baja por habitante 

La Cámara de Comercio de Alicante capitaneó ayer una concentración contra la discriminación presupuestaria que sufre la provincia de Alicante. Los culpables que identificaron son Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Ximo Puig, presidente de la Generalitat (las pancartas les señalaban). De este modo, la Cámara de Alicante mantiene la batalla contra Madrid por la financiación mientras incide en que el efecto capitalidad de Valencia perjudica a Alicante.

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, e impulsor del movimiento «Se acabó, Alicante no se humilla», asegura a Economía Digital en su despacho horas antes de la concentración su independencia política. «Para que se vea que no hay tinte político, los peores presupuestos eran los de Mariano Rajoy pero Pedro Sánchez los ha empeorado todavía más. Esto es la gota que ha colmado el vaso y hemos dicho: Se acabó, Alicante no se merece esta humillación».

Los argumentos que sustentan esta falta de inversión tienen datos e inacciones claras. «La reinvindicación es para reclamar la falta de inversión continuada en la provincia de Alicante en los Presupuestos Generales del Estado, que en 15 años supera ya los 3.500 millones de euros de falta de inversión«, sentencia Carlos Baño.

Leer más: Los valencianos creen que el Consell no presiona lo suficiente al Gobierno en financiación

Esta carencia presupuestaria se traduce en déficits de infraestructuras en una provincia que vive del turismo ya que tiene casi dos millones de habitantes más casi un millón de segundas residencias de extranjeros y, sobre todo, de españoles de otras autonomías.

Las inversiones que piden desde Alicante son de tipo ferroviario (Elche-Alicante, tren de la costa de Alicante, conexión con Torrevieja, corredor mediterráneo electrificando el acceso al Puerto de Alicante), de carreteras (como la N-332, A-31, A70, CV-70, CV-95 y CV-800), el desarrollo del muelle 19 del Puerto de Alicante, la segunda pista del Aeropuerto de Alicante-Elche o la necesidad de desarrollar suelo industrial en la provincia.

La Cámara de Alicante revive el enfrentamiento con Valencia

La tensión empresarial viene en el argumento intraautonómico. Carlos Baño pone datos a la infrafinanciación: «Pedro Sánchez ha dado a Alicante la peor financiación por habitante con 58 euros frente a los 280 de media en España».

Hasta aquí, el argumento contra Madrid es similar al que PSOE, Compromís, Podemos, PP y Ciudadanos (Vox no) y también la patronal CEV y los sindicatos CCOO y UGT utilizan en la plataforma «Per un finançament just» que se manifestarán el próximo 20 de noviembre. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante no se queda ahí sino que da un paso más y le dice a Economía Digital: «Me pregunto: ¿Hay españoles de primera? ¿españoles de segunda? ¿españoles de tercera? Y nosotros, ¿somos de quinta? Soria recibe 1.004 euros por habitante. Valencia, sin ir más lejos, 388«.

«Alicante siempre es Alicante y siempre ha tenido un verso suelto», comenta un histórico dirigente de la CEV frente a una reivindicación que se considera justa (y de ahí que la CEV oficialmente la apoye y ayer estuvo en la concentración el presidente de la CEV, Salva Navarro). Dentro de este apoyo incomoda en la patronal que, con una reivindicación que consideran necesaria, se utilice por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante la infrafinanciación para enfrentar a Alicante con Valencia. Y, sobre todo, molesta cuando se ha dado por cerrada la pugna provincial que hubo tras la quiebra de la patronal autonómica Cierval y la asunción por parte de la entonces patronal provincial CEV de las atribuciones que tuvieron las ahora extinguidas Coepa alicantina y CEC castellonense.

Desde la perspectiva política, este matiz interno de las organizaciones empresariales y camerales se obvia. El PSOE no apoya la reivindicación de la Cámara de Comercio de Alicante que sitúa a Ximo Puig como uno de sus culpables mientras que PP y Ciudadanos sí la respaldan.

«El PPCV va a estar siempre defendiendo a Alicante porque es lo que corresponde, y echo de menos a los que no están. Cada uno es responsable de sus propios actos y hoy toca estar aquí, sin excusas”, defiende Carlos Mazón, presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación de Alicante y que ha dejado claro que defenderá por igual las peticiones de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Desde Ciudadanos, Ruth Merino incide en que «es una realidad el maltrato a la Comunidad Valenciana y, más aún a Alicante, que son los últimos en recibir y los quintos en aportar». Y carga contra el PSOE: «Tenemos un gobierno de la Generalitat y de España que sólo pone parches y tiene las inversiones sin ejecutar».

Participantes en la concentración

La asistencia a la convocatoria de la Cámara de Comercio de Alicante fue del entorno de las 300/400 personas congregadas en la plaza de la Montañeta de Alicante. Oficialmente, se aseguró que habían 4.500 personas. Este dato habrá que compararlo con el que consiguen las manifestaciones por la financiación justa en el conjunto de la Comunidad Valenciana.