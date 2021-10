La industria amenaza con deslocalizaciones si no baja el recibo de la luz

La factura eléctrica es cada vez una mayor línea de gasto para la industria en España. En plena escalada de precios en todo el continente, hubo compañías que ya tuvieron que recortar producción durante las horas en los que el MW era más caro. De momento aguanta, pero también advierten: de no revertirse la tendencia, en el primer semestre de 2022 comenzarán las deslocalizaciones.

El sector advierte de que la Unión Europea es hoy un destino lleno de costes para fabricar. Así lo avisa el director general de la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto: “Quiero ser optimista, pero es cierto que ya asoma el fantasma de las deslocalizaciones para el primer trimestre si no se revierte esta situación”, señala a Economía Digital.

Deslocalizaciones hacia lugares donde la legislación medioambiental sea más laxa que la de Europa. Irse sería la medida más drástica, pero hay plantas que ya trabajan menos horas, que para cuando la electricidad es más cara. “Cuando los precios son prohibitivos tienes que parar”, lamenta el dirigente patronal.

La industria electrointensiva es la que más sufre los efectos de la escalada. Para Celsa, por ejemplo, la factura de la luz ha pasado de representar el 10% a ser el 25% de sus gastos. Para compañías tocadas ya por la pandemia, el incremento del recibo puede ser la puntilla para su viabilidad.

Desde los coches hasta la leche, los consumidores notarán la subida de la energía

Aunque la subida de la luz no se tradujo de forma masiva al coste de los productos, no tardará en hacerlo. Así lo advirtió la pasada semana Luca de Meo, presidente de Renault. “El precio de los coches va a subir por los chips y el alza de la energía”, advirtió.

No hace falta recurrir a productos con tanto valor añadido. Los ganaderos y los supermercados mantuvieron en verano un duro conflicto por el precio de la leche: los precios de referencia ya no servían por la subida de los costes energéticos. Al final, la guerra se saldó con la cadena de referencia, Mercadona, anunciando que aumentará unos tres céntimos el litro y no comercializará por debajo de 0,60 euros.

El Gobierno trata de reaccionar

Teresa Ribera aseguró que el Gobierno avanza en la adopción de medidas para amortiguar el impacto que el encarecimiento del gas y de la electricidad está teniendo en los consumidores. Asimismo, informó que el Ejecutivo español está pidiendo a la Comisión Europea cambios en la normativa.

España no es el único país que ha pedido en Bruselas que se adopten medidas sino que Grecia y Polonia también se sumaron a la iniciativa ante esta problemática.

De hecho, el coste de la luz en el mercado mayorista en el país alcanzará la semana pasada los 288,53 euros por megavatio hora (MWh). De esta forma, su precio se ha incrementado un 9,2% en apenas 24 horas hasta situarse como la segunda mayor marca de todos los tiempos.