La inestabilidad política e institucional lastra las inversiones

El Gobierno se esfuerza en lanzar mensajes de optimismo, anunciando un fuerte crecimiento económico, con el objetivo de atraer la inversión. La realidad, sin embargo, es muy distinta. La inestabilidad política e institucional por la que atraviesa España está provocando que las inversiones previstas estén totalmente bloqueadas.

Así lo confirma a Economía Digital Joaquín Robles, director de Relación con Inversores de XTB en España: “Hay muchas perspectivas buenas, pero lo cierto es que no se están confirmando”. Una circunstancia que vincula al actual “marco político y económico” del país.

Recuerda, eso sí, que más allá de la crisis económica derivada de la pandemia, “arrastramos unos problemas estructurales desde hace años, heredados de la anterior crisis de 2008”.

Comparte ese análisis Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana. El empresario alemán afirma que “tenemos varias crisis juntas”, tanto políticas como económicas, que están paralizando la inversión.

En ese sentido, recuerda que “a la post-recesión de finales de 2008 se le ha sumado una pandemia y una crisis política enorme”. Añade que “el Gobierno sigue tratando de gestionar problemas del pasado, como el procés”, y no ha especificado su “hoja de ruta” para el futuro. Ni a nivel institucional ni económico.

Peters advierte, además, que, “no tenemos claro si habrá Presupuestos en 2022 ni cuánto durará la legislatura, después de la situación de debilidad en la que ha quedado el Gobierno tras las elecciones en Madrid”. Unas dudas que están condicionando a los inversores alemanes.

Estamos dispuestos a invertir, pero necesitamos garantías. Y ahora no existen Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana

En ese sentido, reconoce que “por parte de las empresas alemanas, la previsión era invertir entre 300 y 400 millones en España en tres o cuatro años. Unas inversiones que ahora están paradas. Estamos dispuestos a invertir, pero necesitamos garantías. Y ahora no existen”.

Esa falta de garantías provoca una incertidumbre que, tal y como destaca Joaquín Robles, “es lo peor que se puede generar cuando se buscan inversiones”.

Unas expectativas “nada realistas”

El analista de X-Trade Brokers afirma que las expectativas de inversión en España para este primer semestre del año “no eran realistas”. Entre otras cosas, porque los datos económicos del país siguen siendo muy malos.

Un diagnóstico que comparte el economista Miguel Ángel Bernal: Las previsiones del Gobierno no han sido creíbles. Ni para la AiREF, ni el Banco de España, ni a nivel europeo. No existe credibilidad”.

Bernal añade, en ese sentido, que “la inversión no ha sido la esperada porque no hay una confianza en España. Ya no es un socio fiable. Y eso es lo que están diciendo los asesores a los inversores”.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño, vicepresidenta económica, conversan en el Congreso de los Diputados. El Gobierno solo ejecutó hasta julio el 39% de los fondos estructurales europeos. /EFE/ Ballesteros

Joaquín Robles señala, en este punto, que existe todavía mucha “limitación” en los sectores en los que España es más competitiva: “El turismo representa el 14% del PIB en un año normal. Y todavía estamos lejos de esos niveles”.

El mercado laboral en España, además, está atravesando una situación más que delicada, con un 16% del paro, recuerda el analista de XTB. Bernal, por su parte, añade que “España tiene uno de los peores mercados laborales del mundo”.

Los fondos europeos no solucionan todo

Pese a esas cifras, y al lastre que supone tener “el mayor déficit público de Europa”, como señala Bernal, el Gobierno insiste en la “recuperación”, vinculándola, en gran medida, a los 140.000 millones de euros de las ayudas europeas que recibirá España.

Sobre esa inyección, Joaquín Robles advierte que “de momento no ha llegado el dinero y es posible que tardemos seis años en recibir el montante total anunciado”.

Añade, además, que “ese dinero llegará a cambio de reformas, como la laboral, la de pensiones y la fiscal, que van a crear aún más incertidumbre y dudas en los inversores”.

Nadie va a invertir aquí sin un marco jurídico estable Miguel Ángel Bernal, economista

En este punto, tanto Robles como Bernal hablan de la “inseguridad jurídica en España”, y el segundo advierte que “nadie va a invertir aquí sin un marco jurídico estable”

El Gobierno, señalado

Los empresarios y economistas consultados por ED coinciden en señalar la actual situación política del país como un condicionante clave de la falta de inversión: “El riesgo reputacional a nivel político es muy grande. Podría venir mucho dinero a España, pero no tenemos credibilidad”, advierte Bernal.

El economista añade que “a nivel económico, hay mucha sorpresa con las medidas que están tomando desde el Gobierno”. Y recuerda que “los gestores que ahora apuestan por los ERTE los criticaban cuando estaban en la oposición”

A nivel político, afirma que la credibilidad no es mucho mayor, y pone como ejemplo la polémica con los indultos: “Nadie entiende en Europa que ahora el Gobierno trate de indultar a unos políticos encarcelados por los mismos delitos por los que se pide la extradición de otros”.

Además, echa de menos un mejor diálogo entre el Gobierno y la oposición: “En una crisis económica salvaje, que PSOE y PP no se pongan de acuerdo es tremendo”. Mismo análisis hace Albert Peters, que tampoco ve “normal” que “existan posiciones tan encontradas dentro del Gobierno”.

En cuanto al diálogo con las empresas y los inversores, el ejecutivo alemán afirma que “estamos esperando un pacto nacional a favor de las inversiones nacionales y extranjeras en España” en el que aún no se ha trabajado.

Ese tipo de acuerdos e iniciativas son las que, en opinión de Bernal, sí está adoptando Italia: “El gobierno de Mario Draghi está tomando medidas impulsadas por tecnócratas. Para la actual situación, se necesitan medidas económicas de calado. Y no políticas como en España”.