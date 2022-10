La OCU detecta subidas del 24% en los sacos de pellets pese a la rebaja del IVA

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado este martes una subida de hasta un 24% en los precios de los sacos de pellets en las dos semanas previas a la entrada en vigor de la rebaja temporal del IVA de estos productos del 21% al 5% para atajar la problemática del precio de la energía de cara al invierno.

Así lo ha explicado en un comunicado en el que ha expuesto las principales conclusiones del seguimiento de precios que ha realizado a lo largo del último mes para comprobar si esa rebaja se está aplicando “correctamente” y si se “traslada” a los consumidores y en el que ha subrayado que ha detectado situaciones “irregulares”.

De este modo, ha precisado que “algunas” empresas como Leroy Merlin aumentaron los precios en los sacos de 15 kilos de las marcas Biomasa Forestal y Naturpellet, al igual que ocurrió en el caso de Bricomart con los sacos de Pellets Asturias o en Verdecora, con los sacos de Ecopellet.

Según sus cálculos, dichas subidas llegaron en “algunos casos” al 24% antes de la implantación de la medida, por lo que, a su juicio, “deja sin efecto la reducción del IVA de cara a los consumidores”.

Estufa pellets. Imagen: Pxhere.

En paralelo, también ha detectado subidas en la venta por pallets y ha destacado el caso de Leroy Merlin, que no ha modificado el precio del pallet de 70 sacos de pellets Kingfoc. Además, en otros casos ha observado que la bajada no fue la que “correspondería” a la rebaja del IVA, sino que registró una reducción “menor», tal y como ocurriría con el pallet de 70 sacos de Naturpellet en Leroy Merlin, o los de Huella Verde y Pellet Asturias en Bricodepot.

La OCU pide más control al Gobierno

A este respecto, la OCU ha reclamado al Gobierno un “control” de la “correcta” aplicación de la reducción del IVA, así como que “verifique” la subida de precios previa a la implantación de la medida, y le ha instado a que, “en su caso, tome medidas contra las empresas infractoras”.

Junto a ello, ha emplazado a los propios comercios que venden este tipo de productos al “correcto cumplimiento de la norma” y a que “no se aprovechen” de esta medida para aumentar sus ingresos incrementando “veladamente o no tan veladamente” el precio de los sacos de pellets, “perjudicando” con ello a los consumidores.