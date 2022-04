Ministro económico de Puerto Rico: «Las medidas fiscales deben responder a las necesidades del pueblo»

Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, confía en una nueva etapa de desarrollo económico para Puerto Rico en el que potenciar las relaciones comerciales con España, con un interés creciente de empresas españolas en la isla en campos como el de las infraestructuras y desde ese territorio a España, sobre todo en el sector farmacéutico y de dispositivos médicos. En plena disputa nacional en España sobre la conveniencia o no de bajar impuestos, el ‘homólogo’ puertorriqueño de la vicepresidenta económica española Nadia Calviño remarca que en materia de fiscalidad no hay nada inamovible y las medidas deben adaptarse a las necesidades de la ciudadanía.

Pregunta.- Puerto Rico ha procedido al pago multimillonario de deuda y la realización de un Plan de Ajuste. ¿Cómo se afronta este próximo año en materia económica?

Respuesta.- Confiamos que será el comienzo de una nueva ruta de desarrollo económico para Puerto Rico, basada en innovación, emprendimiento, energías renovables, desarrollo de la fuerza trabajadora del futuro y aumento en niveles de competitividad. Esa ruta ya comenzó. Precisamente el 5 de abril, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (IAE-BDE) informó que el Índice de Actividad Económica mantiene su trayectoria ascendente por 12 meses consecutivos, luego de la revisión anual realizada al mismo. Los números positivos del IAE-BDE confirman que la isla va por la dirección correcta, al lograr superar los niveles de empleo previos a los huracanes Irma y María del 2017.

P.- Tras su visita comercial a España, ¿Cómo ve la situación de España, con una de las mayores inflaciones de Europa? ¿Sigue siendo atractiva para invertir o ha disminuido su interés por la afectación de la pandemia y algunas políticas?

R.- La inflación ha afectado a prácticamente todas las partes del mundo, incluyendo a Puerto Rico.Tenemos que ser creativos e inclusivos al buscar soluciones reales que se sientan en la vida diaria de las familias e individuos que ya antes de la inflación sólo podían subsistir y ahora se las están viendo peor. No les da para comer, atender situaciones de salud, echarle gasolina al auto para moverse, entre otras cosas. Tenemos que estar abiertos a grandes cambios. Como dice el refrán, “la necesidad obliga”. Estos tiempos nos llaman a cambiar, para estar a su altura. A tomar nuevas decisiones. Estamos seguros de que España podrá trazar su propia hoja de ruta antiinflacionaria, según sus peculiaridades específicas. La inflación bajará eventualmente. Lo que no podemos bajar es la guardia. No podemos volver hacia atrás, haciendo lo mismo que hace décadas, cuando este mundo es totalmente diferente. “Pa’trás ni pa’ tomar impulso”. España, al igual que Puerto Rico, seguirán siendo atractivas para invertir, basándose en lo que las diferencia de los demás y las hace únicas y relevantes.

P.- ¿Qué estimación de inversión privada (y/o pública) tienen previsto que realice Puerto Rico en España?

R.- En inversión privada es muy prematuro de calcular una cantidad de inversión de los empresarios en España ya que dependerá de las negociaciones finales que se realicen. Las 11 empresas que formaron parte de la misión comercial fueron Rovira Foods, (galletas de soda), Hacienda Tres Ángeles (café), Amasar (agroempresa), Circa Sugar (azúcar de caña), Beamina (bolsos y accesorios), Toro Verde (parques ecoamigables), Buena Vibra Group (entretenimiento), Wovenware (consultoría inteligencia artificial), KPG (consultoría tecnológica), CDI Technologies (software, cadena de suplido) y Professional Pharma Solutions (consultoría farmacéutica). En cuanto a la inversión pública, el Gobierno de Puerto Rico está haciendo una inversión inicial en cada empresario que participa de la misión momercial. Posteriormente hay otras oportunidades de participar de otros programas e incentivos a los que podrían cualificar. Por otro lado, la misión comercial en general, tuvo un costo para el Gobierno de Puerto Rico de $142,000

P.- ¿Cuáles son los mayores atractivos y los puntos débiles de España para invertir en él?

R.- Los mayores atractivos son su diversidad regional, su gente, su cultura, y que es la puerta de entrada a Europa. Los puntos débiles para el empresario puertorriqueño podría ser el transporte de productos o materiales.

P.- En España algunas de las medidas del Gobierno son muy cuestionadas por la oposición y algunos analistas, como subir impuestos, aumentar el gasto y no seguir una línea tan heterodoxa en materia fiscal. ¿Ese tipo de medidas alejan al inversor?

R.- Entiendo que las decisiones se deben tomar, considerando si funcionan o no. Lo que funciona bien no se debe cambiar. Lo que no esté funcionando bien, sí debe cambiar, previo análisis. A algunos países les ha funcionado bien subir impuestos y aumentar el gasto, pero a otros no. Cada uno tiene su particularidad y hay que tomarla en cuenta. Los asuntos fiscales no están escritos en piedra. Deben responder a las necesidades de un pueblo, según van cambiando con el tiempo.

P.- ¿Las empresas españolas han mostrado interés en invertir en Puerto Rico? ¿Tienen alguna previsión de inversión española?

R.- Afortunadamente, siempre hemos contado con empresas españolas en Puerto Rico, que han pasado de generación a generación, y otras que se han establecido en las últimas décadas y años, como, por ejemplo Mapfre, Iberia, Sampol, Dictum o Grand Thorton. Esperamos que, con esta visita comercial a España, muchas más se interesen en invertir en Puerto Rico.

P.- En este contexto, ¿es buena la proyección de inversión española en Puerto Rico¿

R.- Actualmente la mayoría de la exportación de Puerto Rico hacia España es en el sector farmacéutico y de dispositivos médicos. Esperamos que con esfuerzos como este se materialice un incremento en las exportaciones, así como que se pueda concretar a corto plazo inversión española en infraestructura y sobre todo en alianzas que complementen la propuesta de valor bilateral.