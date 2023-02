El Mobile World Congress 2023 roza las cifras prepandemia

Barcelona se prepara para la cita más importante del sector de las comunicaciones y las tecnologías móviles. El 18º Mobile World Congress (MWC), comienza el próximo lunes, 27 de febrero y se extenderá hasta el 2 de marzo.

El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, prevé que la feria atraerá a más de 80.000 visitantes, 20.000 más que la anterior edición, pero inferior a 2019, cuando se sumaron 109.000 personas.

El evento trae a los directores ejecutivos y presidentes de las principales empresas tecnológicas del mundo, delegaciones de más de 100 países, entre los que, según Hoffman, se esperan un 25% asiáticos. Además, este año, asistirá el inventor del teléfono móvil, Martín Cooper, a Barcelona.

Un gran impacto económico y más contratos temporales

Esta décima octava edición cuenta con una característica nueva, y es que se excluye el contrato temporal de obra y servicio, por lo tanto, MWC creará aproximadamente 7.400 empleos temporales, frente a los 5.000 que hubo en 2019.

Además del impacto económico que tendrá esta feria en la ciudad, muchos hoteles en Barcelona volverán a estar plenamente completos durante los días principales del Mobile World Congress (MWC), aunque aún no se alcanzan las cifras previas a la pandemia.

Un visitante en el Mobile World Congress de Barcelona (MWC). EFE/Quique García

No solo hay que tener en cuenta el trabajo que se creará en los próximos cuatro días, sino también el de la construcción de los stands del MWC -que duran 12 días-, ya que ha implicado a 3.578 vehículos coordinados desde el área del Sot del Migdia, 1.200 empresas de montaje y desmontaje y un total de 7.600 personas.

Más de 240.000 m2 para muchas empresas

Más de 2.000 empresas expositoras acudirán a la feria, por ello el recinto de Fira de Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se prepara para recibir a Huawei, que será la que ocupe más espacio, Deutsche Telekom, Ericsson, Intel, Lenovo, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica y ZTE, entre otros.

El MWC 2023 reúne a personalidades de una amplia variedad de campos, además de que contará con el evento de empresas emergentes 4 Years From Now (4YFN), con la presencia de 556 empresas expositoras. No volverá a contar este año con personalidades tan mediáticas, pero sí grandes nombres del sector.