Olvida pagar por llevar tu equipaje: el nuevo plan de Europa con las maletas en los aviones

Ir de viaje exige un mínimo de preparación, sobre todo, si se viaja en avión. El equipaje suele ser una de las principales preocupaciones de los viajeros, ya que nadie quiere llevarse una sorpresa en el aeropuerto y pagar un extra por exceso de peso en las maletas.

Por ello, deberemos tener en cuenta factores como la política de equipaje de la aerolínea en la que viajemos para evitar el desembolso de pagos adicionales. Y es que, cada aerolínea tiene sus propias normas para el equipaje, algo que está en el punto de mira en la Unión Europea por los conflictos que suelen generar.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha delineado las medidas recomendadas de la maleta de mano en cabina: 55x35x20 cm, incluyendo asas, ruedas y bolsillos interiores. Sin embargo, se trata de una simple propuesta y no existe una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas.

Por ello, las compañías aéreas no están obligadas a seguir estos parámetros y, en caso de exceso, no quedará más alternativa que facturarla, y seguramente, a un pago extra inesperado que se suma al coste del billete.

Facturar la maleta conlleva un pago extra en el billete de avión. Imagen: Freepik.

No obstante, esto puede cambiar tras una resolución recién aprobada por el Parlamento Europeo con la que quieren acabar con el cobro extra por llevar el equipaje en la cabina de los aviones y con el que quieren establecer unas medidas estándares a las compañías aéreas.

El nuevo plan de Europa con las maletas en los aviones

A principios de octubre, el Parlamento Europeo aprobó de forma mayoritaria una resolución no vinculante para estandarizar las dimensiones del equipaje de mano que se puede meter en las cabinas de los aviones de las principales compañías aéreas, como son las low cost: Ryanair, Vueling, EasyJet, entre otras, que operan en la Unión Europea.

Concretamente, el Parlamento Europeo ha pedido a las aerolíneas que dejen de cobrar la maleta de mano en los aviones e insistió a los países de la UE a que cumplan con una sentencia de 2014 de la justicia europea que definía el equipaje de cabina como un «elemento indispensable» y que «no pueden ser objeto de un suplemento».

Varios aviones de Iberia y Vueling en el aeropuerto.

A su juicio, el criterio que aplican las compañías aéreas en cuanto al precio, dimensiones y peso del equipaje de mano podría considerarse una «práctica abusiva y desleal», así como un «reto» para los pasajeros, debido a que cada compañía establece sus medidas.

«A menudo generan confusión, molestias, experiencias de viaje menos cómodas, retrasos» y hasta «conflictos entre los pasajeros y el personal de las compañías aéreas«, considera la Eurocámara.

Sin embargo, al tratarse de una resolución no vinculante, es decir, no firme, por lo que las compañías no están obligadas a cambiar su política de equipaje de mano en cabina.

Las aerolíneas defienden su legalidad

La Asociación de Líneas Aérea (ALA) ha recordado que el cobro de maleta en cabina son «perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria» tras la recién aprobación de la resolución por parte del Parlamento Europeo.

En esta línea, ALA ha pedido a la Comisión Europea que se mantenga el principio de libertad de fijación tarifaria para las compañías aéreas.