Los secretos fundamentales para hacer tu maleta de forma eficiente en tu próximo viaje

Independientemente de la época del año en la que nos encontremos, viajar es uno de los hobbies favoritos de millones de personas alrededor de todo el mundo. Conocer mundo, otras culturas, otras gastronomías y una enorme variedad de lugares es, para muchas personas, la actividad ideal a la que destinar su tiempo y su dinero.

Ahora que el otoño ha llegado, los destinos respecto a lo que es habitual en verano, cambian por completo. Si bien durante el estío los destinos de costa son los más habituales, ahora que ha llegado la época otoñal y con ello unas temperaturas mucho más bajas, el tipo de turismo cambia por completo. Aunque lo cierto es que el objetivo sigue siendo el mismo: disfrutar de unos días de desconexión.

Lo que sí se mantiene exactamente igual son los procedimientos a realizar antes de emprender cualquier tipo de viaje. Y es que independientemente del destino o de la época del año en la que vayamos a viajar, es imprescindible saber qué nos vamos a llevar y en qué cantidades podemos hacerlo. Por eso es tan importante saber hacer maletas.

Los consejos imprescindibles para hacer la maleta como un profesional

Y es que, aunque pueda no parecerlo, hacer la maleta es todo un arte. No solo porque debemos empacar en un espacio limitado todo aquello que queremos que forme parte de nuestro viaje. Sino porque, además, en los casos en los que el viaje se vaya a realizar en avión, no podemos pasarnos de un límite de peso si no queremos vernos obligados a pagar un suplemento.

Es por ello que existen unos consejos fundamentales a la hora de hacer la maleta. Y dentro de ellos, existen algunos que son evidentes: en primer lugar, elegir el tipo de maleta que queremos llevar, una decisión que debemos tomar en función del destino, los días que vayamos a estar en el viaje en sí…

Foto: Pexels

Por otro lado, para evitar aquellos problemas derivados de las prisas y el hacerlo todo a última hora, elaborar previamente una lista que incluya todos los complementos que queramos llevar con nosotros en nuestro viaje, puede ser una buena opción para evitar dejarnos algo fundamental en casa, dejando de lado así los lamentos por habernos olvidado nada en casa.

También existen algunos otros consejos que pueden sacarnos de un apuro, como puede ser, por ejemplo, llevar las prendas más voluminosas puestas, dejando para la maleta todas aquellas que sean más ligeras y se puedan colocar mejor en la maleta. Sin embargo, esto no es suficiente. Y es que también es conveniente saber cómo guardar la ropa en nuestra maleta sin que esto nos traiga problemas para cerrarla después.

Mucha gente piensa que la clave es colocar a la perfección cada una de las prendas, buscando así aprovechar al máximo el espacio. Sin embargo, si lo que quieres es realmente sacar el máximo provecho al espacio del que dispones, existe un truco fundamental para colocar tu maleta: enrollar la ropa en lugar de doblarla.

De este modo, la ropa no solo ocupará menos espacio en el global de tu maleta, sino que servirá para aprovechar mejor los recovecos de la maleta, evitando de este modo que queden huecos desperdiciados. Además, por si este truco para ahorrar espacio no fuera suficiente, este método también nos brinda la posibilidad de evitar que la ropa se arrugue durante el trayecto.

Foto: Pexels

Otro método fundamental para aprovechar al máximo el espacio que nos brinda una maleta es guardar la ropa por capas. Posiblemente, junto al sistema de enrollar las prendas, estemos ante la solución ideal para sacar partido a tu maleta. Es tan sencillo como guardar nuestras prendas por capas superpuestas, procurando que la parte de dentro quede bien estirada, y, una vez que esté tipo listo, doblar los extremos hacia dentro, dejando un espacio en los laterales en los que podremos guardar calcetines, ropa interior, calzado…

Unos pequeños consejos de la mano de los cuales no volveremos a toparnos con ningún tipo de problema con nuestro equipaje en un viaje: no nos olvidaremos de nada, no tendremos problemas a la hora de facturar la maleta con su peso exacto, ni tampoco nos veremos en un apuro a la hora de guardar la ropa, siendo auténticos profesionales a la hora de hacer maletas.