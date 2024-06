Preacuerdo PP-PSOE para el Banco de España: Paula Conthe, nueva gobernadora, y Montserrat Martínez, subgobernadora

PSOE y PP avanzan en un acuerdo, “prácticamente cerrado”, para renovar la cúpula del Banco de España, aseguran fuentes próximas a las conversaciones consultadas por Economía Digital. Según el pacto, la secretaria del Tesoro, Paula Conthe, será la nueva gobernadora, y la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez, subgobernadora.

En el ánimo de las formaciones implicadas está la de respetar los plazos e investir a ambas profesionales en septiembre. Sin embargo, quedan nombres por cerrar ya que los partidos están desarrollando una negociación en bloque para zanjar de una sentada las nuevas cúpulas en varias instituciones económicas del país.

El entendimiento sobre Conthe y Martínez se produce a rebufo del tono negociador que ha permitido renovar la cúpula del poder judicial. Para la formación conservadora es importante frenar el ímpetu colonizador de las instituciones del Gobierno Sánchez, según las mismas fuentes.

El propio Alberto Núñez Feijóo justificará en los próximos días con ese argumento el acuerdo sobre la justicia con los socialistas en la estrategia diseñada por Génova para minimizar la erosión que esta fase de entendimiento más amplia pueda crear a favor de Vox.

En las negociaciones relativas a las cúpulas económicas del país no sólo se sitúa el Banco de España, sino también la comisión de competencia CNMC, que tiene varios puestos en el consejo a punto de renovación, y la propia CNMV.

Negociación en bloque

PSOE y PP abordan así, en una misma sentada, el conjunto de las instituciones económicas del país, siendo el supervisor bancario prioritario y el primero, por tanto, que ya tiene los nombres negociados.

El acuerdo bipartito se comunicará, sin embargo, cuando se tenga decidida la terna de consejeros que irán a la CNMC y quién dará el relevo en diciembre a Rodrigo Buenaventura en la CNMV.

Este diario no pudo confirmar si un pinchazo en la fase pendiente de las conversaciones para decidir esos nombres bloquearía a Conthe y Martínez. Si las negociaciones no descarrilan –ahí está el CGPJ como muestra de pactos cerrados que no llegan a puerto por razones varias—, la única renovación pendiente sería la del ente público RTVE. Pero ese melón no se abrirá por ahora, indican las fuentes consultadas.

Conthe ha ido ganando peso como candidata a medida que se implicaba el PP. La pestaña que se dejan los socialistas es la del ex subgobernador Fernando Restoy quién, de saque, encabezaba la lista de nombres con Martínez propuesta como subgobernadora.

Aunque Conthe es una profesional de la máxima confianza del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, su elevado perfil técnico y que su profesionalidad sea reconocida sin ambages por el grueso de la comunidad financiera española hacen que sea un nombre asumible para los populares.

El PP pretende mantener el legado del antiguo gobernador, Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato ha llevado al Banco de España a su etapa de menor politización que se recuerda, particularmente después de la crisis reputacional que supuso para el supervisor la quiebra de varias cajas de ahorros.

Génova confía en que Conthe, con un perfil académico que incluye una titulación magna cum laude de la Universidad de Georgetown (EEUU), mantendrá el rumbo actual del Banco de España.

La primera mujer al frente del Banco de España

De confirmarse su nombramiento, Conthe sería la primera mujer que se desempeña como gobernadora del Banco de España. Hasta la fecha, la mujer que más arriba ha llegado en el órgano ha ocupado el escalafón de subgobernadora, como la actual, Margarita Delgado.

Además de la primera mujer gobernadora, sería la más joven: asumiría la posición con 43 años. De Cos, hasta ahora el jefe del Banco de España de menor edad, tenía 47 años cuando fue nombrado.

El consenso que arma Conthe alrededor de su candidatura es inversamente proporcional al rechazo que crean otros perfiles para alcanzar un hipotético pacto.

Para la formación de Feijóo eran innegociables Ángel Ubide –ex asesor de Pedro Sánchez— y José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y ex presidente de la AIREF. De hecho, se temía que Sánchez optara unilateralmente por uno de ellos si el PP no negociaba.

Durante los próximos días ambos partidos continuarán la ronda de conversaciones con la presidencia de la CNMV como gran reto. No se descarta que Restoy sea el relevo de Buenaventura.