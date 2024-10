Buenas noticias para estos jubilados: su pensión subirá 350 euros en 2025

Cada vez queda menos tiempo para acabar el año y empezar el 2025. Y, con ello, crece el interés por conocer cuál será la subida de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas.

El Gobierno ha anunciado un incremento de 350 euros para los jubilados que perciben una pensión no contributiva, es decir, las que cobran aquellos que no han cotizado el mínimo de 15 años durante su vida laboral. Cerca de 500.000 personas van a verse beneficiadas de esta subida.

El aumento proviene de la reforma de las pensiones de 2023, que busca mejorar las condiciones de los jubilados más vulnerables. La idea es que las pensiones no contributivas continúen aumentando a un ritmo superior al IPC, con el objetivo de que su cuantía llegue al 75% del umbral de la pobreza para una sola persona en 2027. Para llegar a ello, se sumará un porcentaje adicional de subida cada año. Los primeros cálculos apuntan a una revalorización anual del 18,24%.

Así, en 2025 se espera que la pensión no contributiva aumente hasta 542,85 euros mensuales, lo que equivale a 7.599,9 euros anuales, frente a los 7.250,6 euros actuales, lo que supone un incremento de casi 350 euros.

Esta cantidad seguirá creciendo en 2026 y 2027, con una previsión de 564,28 euros al mes en 2026 y 592 euros mensuales en 2027. Esto supondrá un aumento de casi mil euros anuales en tres años.

Condiciones para recibir la pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas de jubilación están diseñadas para proporcionar un ingreso mínimo a las personas que no han podido cotizar lo suficiente para obtener una contributiva. Están dirigidas a personas mayores de 65 años que no tienen ingresos superiores a 7.250,6 euros anuales si viven solas. Los límites de ingresos aumentan si el jubilado vive con su cónyuge o familiares.

En concreto, las condiciones para recibir este tipo de ayuda son las siguientes:

Tener 65 años o más.

No tener derecho a una pensión de jubilación contributiva.

Disponer de ingresos insuficientes.

Estar residiendo legalmente en España tanto en el momento de la solicitud como en los dos años previos.

Haber residido en España durante al menos 10 años desde los 16 años hasta la fecha de la solicitud.

Hay que tener en cuenta que esta prestación es incompatible con otras ayudas como la pensión no contributiva de invalidez, pensiones asistenciales, subsidios de garantía de ingresos mínimos o por ayuda de tercera persona, así como con la asignación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%.

Por otro lado, se trata de una ayuda de carácter vitalicio, es decir, siempre que se mantengan los requisitos se abona hasta el fallecimiento del beneficiario. No obstante, está sujeta a revisiones periódicas por parte de la Administración, como comprobar el grado de invalidez o los recursos económicos del beneficiario, lo que podría llevar a que la prestación se mantenga, se modifique o se extinga.

Incremento de las pensiones contributivas

En cuanto a las pensiones contributivas, muchos beneficiarios también verán aumentados sus ingresos en 2025. La subida sigue estando vinculada a la variación del IPC, el indicador que mide la inflación. Si esta se mantiene alta, se espera una subida adicional para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas.

El 28 de noviembre de 2024 es la fecha clave, pues entonces se publicará el dato provisional del IPC interanual, que permitirá hacer una estimación aproximada del incremento de las pensiones para el próximo año. Sin embargo, el porcentaje definitivo de la subida no se confirmará hasta el 13 de diciembre, cuando el Gobierno lo haga oficial.

Se estima que estará alrededor del 3%, una cifra ligeramente inferior que en los años anteriores. Las últimas subidas han sido del 3,8% en 2024 y del 8,5% en 2023.