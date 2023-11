Estas son las personas que van a poder cobrar una pensión anual de 6.784 euros

Un factor esencial a la hora de acceder a la pensión de jubilación son los periodos cotizados a la Seguridad Social, que no solo determinan si una persona puede cobrar la prestación, sino también la cuantía. Sin ir más lejos, para cobrar una pensión no contributiva es indispensable haber cotizado 15 años.

Quienes hayan cotizado durante un periodo superior, con dos de los años sean previos a la jubilación, podrán cobrar la prestación en la modalidad contributiva. Eso sí, percibirá la pensión mínima, es decir, el 50% de la base reguladora. A medida que se incrementen los años cotizados, también se incrementará el porcentaje de la base reguladora.

Para percibir la pensión máxima dentro de la modalidad contributiva se deberán reunir estas condiciones y, además, haber situado la base de cotización entre los máximos en los 24 años previos al abandono de la vida laboral.

Dificultad para acceder a la pensión de jubilación

Uno de los colectivos más afectados por este requisito es de las amas de casa. Y es que, las mujeres que han dedicado una parte considerable de su vida a las tareas domésticas y el cuidado de los niños, difícilmente reúnen las cotizaciones necesarias para optar a la prestación. Sin embargo, si cumplen algunos requisitos pueden solicitar la pensión no contributiva.

Según destaca la Seguridad Social en su página web, estas pensiones están dirigidas a las personas que carecen de los recursos suficientes para subsistir, por lo que requieren de protección económica, a pesar de que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho durante el periodo exigido para optar a una pensión contributiva.

Cabe destacar que la gestión de las pensiones no contributivas la asumen las comunidades autónomas, bien en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el organismo encargado de tramitarlas ya abonarlas es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), tal y como ahonda el portal 65ymás.

Las pensiones no contributivas en el año 2023 ascienden a 6.784,54 euros al año, distribuidos en doce cuotas mensuales y dos pagas extras anuales (se abonan en junio y noviembre). Sin embargo, en lo que respecta a la cuantía individual actualizada, esta dependerá del número de beneficiarios residentes en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia.

Requisitos

Las amas de casa que estén interesadas en solicitar la pensión de jubilación no contributiva del sistema público no han de perder de vista que los ingresos anuales no han de superar los 6.784,54 euros, en el caso de que vivan solas. No obstante, si convive con su cónyuge o un familiar el límite varía.

Por ejemplo, si se convive con el cónyuge o parientes de segundo grado, es decir, con los hermanos, abuelos o nietos, la suma de los ingresos no podrá exceder los 11.533,72 euros anuales, mientras que si el número de convivientes asciende a tres el límite estará fijado en los 16.282,90 euros anuales y cuando sean cuatro convivientes en los 21.032,98 euros anuales.

El límite aumenta significativamente si se convive con los padres o los hijos. Las amas de casa que vivan con dos personas no deberán de sumar unas rentas anuales superiores a 28.834,30 euros anuales, mientras que para las que convivan con tres personas el límite está establecido en los 40.707,25 euros anuales y las que residan con cuatro no podrán superar los 52.580,20 euros anuales.