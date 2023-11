Adiós a la jubilación: un gran número de jóvenes está optando por esta alternativa de ahorro

Ahorrar para la jubilación es la mejor estrategia que se puede tener durante la vida laboral para tener un retiro sin sobresaltos económicos. Sin embargo, está surgiendo una nueva tendencia tendencia de ahorro entre los trabajadores más jóvenes, que está desafiando la forma de pensar tradicional en cuanto al ahorro para la jubilación.

Tradicionalmente, las personas buscan formas para asegurarse de que una vez den comienzo a esta etapa vital dispondrán de los recursos económicos necesarios para afrontarla de forma holgada y con una situación financiera estable.

Además de planes de pensiones, fondos de inversión y fórmulas y métodos de ahorro como la regla 50-30-20, un nuevo método de ahorro se ha popularizado entre la Generación Z y los millennials, en el que se pone al frente el presente y se da en un segundo plano el futuro.

Alternativa de ahorro

La nueva tendencia de ahorro entre los más jóvenes, que está desafiando la forma de pensar tradicional y que pone en jaque la jubilación, se llama ahorro blanco y consiste en destinar menos dinero en el futuro y pensar más en el presente para priorizar el crecimiento personal y el bienestar mental.

Según el Estudio del Índice de Posperidad de Intuit, la Generación Z está liderando la llamada ola de ahorro blando, en busca de una vida más cómoda y menos estrés. De hecho, tres de cada cuatro jóvenes preferirían tener una mejor calidad de vida que tener dinero extra en sus bancos, según muestra el informe.

La Generación Z está liderando la llamada ola de ahorro blando. Foto: Canva

De esta forma, el enfoque de la inversión y las finanzas personales por parte de los nacidos después de 1997 también ha cambiado, ya que los más jóvenes tienen a invertir su dinero en causas personales. Según los expertos, los más jóvenes priorizan los viajes y actividades de entretenimiento.

El estudio de Intuit desvela que los millennials y la Generación Z están más dispuestos a gastar en pasatiempos y realizar compras no esenciales en comparación con la Generación X y los boomers. Alrededor del 47% de los millennials y el 40% de la Generación Z expresaron la necesidad de tener dinero para dedicarse a su pasión o pasatiempo, en comparación con sólo el 32% de la Generación X y el 20% de los boomers.

Adiós a la jubilación

En cuanto a la jubilación, dos de tres jóvenes de la Generación Z no cree que pueda tener el suficiente dinero para dejar de trabajar pasada la edad de jubilación. Sin embargo, esto no supone una gran preocupación para la generación más joven, ya que la mayoría no busca jubilarse anticipadamente, y algunos no se plantean la jubilación, según el estudio de Intuit.

Alrededor del 41% de la Generación Z y el 44% de los millennials no contempla retirarse de la vida laboral y se plantea realizar algún tipo de trabajo remunerado durante la jubilación.