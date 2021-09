El PP rechaza la subida del SMI y culpa a Sánchez de olvidarse de quienes “no tienen empleo”

El PP no ve con buenos ojos la subida inmediata del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha anunciado Pedro Sánchez este miércoles. Desde Génova consideran que no es momento para que el Gobierno se centre en incrementar los sueldos, sino que debería poner el foco en la creación de puestos de trabajo.

“El objetivo está equivocado”, ha asegurado la vicesecretaria sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, en declaraciones a RNE, quien ha culpado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de olvidarse de defender “a los que no tienen empleo”.

“En España, tenemos un problema gravísimo de empleo, que es lo que debemos resolver. A mí, las grandilocuentes frases de la ministra diciendo que tenemos que restablecer la justicia no me valen, lo que tenemos que dar es empleo a los españoles que no lo tienen”, ha aseverado Rodríguez.

La vicesecretaria sectorial del PP ha acusado al Gobierno de conformarse con una tasa de paro del 14,5%. “Y la subida restará competitividad a las empresas y destruirá empleo”, ha apuntado. “El Gobierno sabrá, es el que tiene que gobernar y tomar decisiones”, ha añadido.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), junto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d) , y el secretario general de la UGT, Jose María Álvarez.EFE/Quique García

Además, ha aprovechado para hacer referencia a las guerras internas del Ejecutivo de coalición: “Se toman muchas decisiones exclusivamente por objetivos políticos muy cortoplacistas, que pueden ser para no tener líos dentro del Gobierno o para pasar el día de hoy y llegar a mañana, y mañana Dios dirá”, ha reprochado.

Al ser preguntada si el PP bajaría de nuevo el SMI si llega al Gobierno, Rodríguez ha respondido que su partido no ha incluido esta medida entre sus prioridades. En cambio, sí que se ha planteado “qué significado tiene o deja de tener un salario mínimo”.

El Gobierno propone subir el SMI 15 euros este año

El Gobierno, pese a las críticas de la oposición, de los expertos y de la patronal CEOE, ha seguido adelante. El Ejecutivo ha planteado este miércoles a los agentes sociales una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15 euros este año, y elevarlo en 31 euros tanto en el ejercicio 2021, como en 2022.

Con este planteamiento, el SMI subiría este año hasta los 965 euros mensuales, a 996 euros en 2022 y a 1.027 euros en 2023, cuando alcanzaría el objetivo del 60% del salario medio.

Esta ha sido la propuesta de incremento trasladada por el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, a los representantes de las patronales (CEOE y Cepyme) y los sindicatos (CCOO y UGT) que han acudido este miércoles a la primera reunión para negociar la subida del SMI este año, tras permanecer congelado en 950 euros mensuales desde finales del año pasado por las desavenencias internas en el Gobierno.