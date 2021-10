El precio de la luz vuelve a subir un 7,5% hasta alcanzar los 231,82 euros

La luz continuará subiendo hasta alcanzar el próximo viernes el precio medio de 231,82 euros por Mega Vatio hora (MWh) tras experimentar, en las últimas horas, un aumento en el mercado mayorista o ‘pool’ de un 7,5%.

En el que se convertirá en el segundo viernes más caro de la historia, según ha avanzado la Operadora del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE), el pico de mayor precio tendrá lugar entre las 08:00 y las 09:00 horas, un momento en el que el MWh llegará a alcanzar los 265 euros.

Por contra, el precio mínimo se experimentará entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando la luz llegará a los 201, 06 euros.

La tendencia de precio de la luz sigue, pese a sus habituales descensos en días festivos o fines de semana, en una tendencia constante al alza y es que, si se compara con el 15 de octubre del año pasado, la luz se ha encarecido un 489%, es decir, casi 6 veces más.

Por el momento, las fluctuaciones constantes del mercado mayorista de la electricidad o ‘pool’ afectan solo a los consumidores que están acogidos al régimen del mercado regulado o PVPC, unos 11 millones de personas. No obstante, diversas asociaciones y expertos han alertado que los 17 millones de consumidores cuya energía está contratada en el mercado libre, es decir, pactada con la empresa, verán como se incrementan sus facturas a partir de las primeras renegociaciones de contratos.

Ello no ha impedido que se ponga en jaque no solo a hogares particulares, sino también empresas que necesitan de este recurso para funcionar. Este es el caso de la acerera Sidenor, que ya ha anunciado que ha tenido que paralizar su funcionamiento durante los próximos 20 días por no ser asumible el gasto que implica el incremento desorbitado del precio de la luz.

Como respuesta, el Gobierno aprobó un decreto por el que se eximía del pago de ciertos impuestos incluidos en la factura de la luz a los consumidores y se retenía hasta el 90% de los beneficios extraordinarios de las eléctricas. No obstante,

Facua ha advertido de que las nuevas medidas se han mostrado “absolutamente insuficientes” y que solo están provocan “un leve freno a la brutal subida tarifaria”.