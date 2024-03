Economía afirma que la prórroga de los Presupuestos no impactará en los fondos europeos

El secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, afirmó el jueves que la decisión del Gobierno de no presentar ante el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 no afectará al ritmo de ejecución de los fondos europeos.

Durante su participación en una mesa redonda en un evento organizado por la Representación de la Comisión Europea en España sobre la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el país, Arroyo fue categórico al respecto.

Señaló que la prórroga presupuestaria «no tendrá ningún impacto ni supondrá un freno» en los fondos europeos, reconociendo que esta posibilidad ya se había considerado previamente.

Arroyo aseguró que se continuará con los presupuestos prorrogados, los cuales ofrecen «suficiente margen para llevar a cabo los desembolsos previstos y satisfacer la demanda» del Next Generation EU.

Destacó que no hay ningún aspecto que ponga en peligro los fondos y mencionó que el único punto a considerar es si hay algún elemento que no requiera el desarrollo de algún aspecto de la Adenda y deba ser abordado en otro contexto. Sin embargo, aseguró que esto no implicará ningún retraso.