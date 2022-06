¿Puedo trabajar a tiempo parcial y recibir el paro a la vez?

Si estás trabajando a tiempo parcial, quizás te preguntes si es posible percibir la prestación por desempleo a la vez. La respuesta es sí.

Si mientras estás cobrando la prestación empiezas a trabajar por cuenta ajena a tiempo parcial, puedes optar entre dos opciones. Por un lado, puedes interrumpir el cobro de la prestación, mientras esté vigente el contrato. Por otro lado, tienes la posibilidad de compatibilizar el trabajo con el cobro de la prestación contributiva.

Cabe destacar que si el contrato tiene una duración inferior a un año y has interrumpido el cobro de la ayuda por desempleo puedes reanudarlo cuando finalice el contrato.

Sin embargo, si la duración del contrato es superior a un año, cuentas con la posibilidad de solicitar una nueva prestación con estas cotizaciones o bien reanudar la prestación que quedó interrumpida al comenzar a trabajar.

Leer más: Qué hacer si cobro el paro e inicio una actividad como autónomo

Es necesario tener en cuenta que en el caso de reanudar la antigua ayuda por desempleo y, por tanto, no solicitar el nuevo subsidio al cual se tiene derecho por haber trabajado durante el periodo de tiempo que abarca el contrato, se pierde y no se podrá tener en cuenta para una prestación posterior.

Requisitos

Para combinar el trabajo a tiempo parcial y el cobro de la ayuda económica por desempleo es indispensable:

Comenzar un trabajo a tiempo parcial mientras se está percibiendo la prestación.

Mantener la inscripción como demandante de empleo.

Duración y cuantía

La duración de la ayuda económica no varía, si se opta por trabajar a tiempo parcial y no pausar el cobro del paro. Sin embargo, el importe de la prestación será menor, ya que se reducirá en proporción a la jornada de trabajo que se realice. Si en el momento de finalizar el contrato la prestación no está agotada y se solicita su reanudación, la persona beneficiaria volverá a percibir la cantidad íntegra que le corresponda.

Tramitación

Para notificar que se ha comenzado a trabajar a tiempo parcial y continuar con la prestación por desempleo es necesario comunicarlo a: